Гиганты торговли в Украине заработали более 600 миллиардов гривен: кто попал в рейтинг
Компании, которые вошли в рейтинг ритейла в Индексе Опендатаботу 2026, за прошлый год заработали вместе более 647 миллиардов гривен. В тройке лидеров по-прежнему остаются "АТБ", "Сильпо" и "Аврора".
Кто попал в рейтинг ТОП-10 компаний розничной торговли?
Компании из Индекса 2026 заработали больше, чем бизнесы из прошлогоднего рейтинга, пишет Опендатабот.
Смотрите также Как работает франшиза в Украине: почему этот бизнес так популярен
Порог вхождения в топ-10 заметно поднялся: если год назад достаточно было около 20 миллиардов гривен дохода, то теперь – уже 30 миллиардов.
По итогам 2025 года группа компаний "АТБ" уплатила 37,88 миллиардов гривен налогов и сборов – на 32% больше, чем годом ранее. В прошлом году клиенты "АТБ" в разных уголках страны сделали более 1 миллиарда покупок – и это рекорд для продовольственного ритейла,
– отметили в АТБ.
Итак, в ТОП лидеров среди ритейла вошли следующие компании:
- Первое место сохраняет "АТБ". За 2025 год сеть получила 247,35 миллиардов дохода, что составляет более трети оборота всей десятки. За год выручка компании увеличилась на 18%.
- Второе место уже четвертый год подряд занимает "Сильпо". Компания получила 106,07 миллиардов гривен дохода, что на 14% больше, чем годом ранее. При этом ее прибыль выросла больше всего среди всех участников рейтинга – в 7,5 раз.
- На третьей позиции держится сеть "Аврора". Ее оборот вырос на 30% и достиг 49,25 миллиардов. В то же время именно эта компания стала самой прибыльной в рейтинге: ее чистая прибыль за год составила 4,52 миллиарда.
- Сеть "Фора" заняла четвертое место. Ее доход вырос на 27%, до 44,34 миллиардов гривен, а прибыль увеличилась почти втрое – до 394,5 миллионов.
- В пятерку лидеров вернулась сеть техники Comfy. В 2025 году компания получила 39 миллиардов гривен дохода, что на 12% больше, чем годом ранее. Однако ее прибыль сократилась почти вдвое.
Работа во время войны означает постоянное балансирование между операционной стабильностью, безопасностью команды и многочисленными рисками – от обстрелов до энергетических вызовов. Одной из главных задач для сети "Аврора" было обеспечить непрерывную работу более 1 800 магазинов по всей стране. Несмотря на сложные условия, в 2025 году компания открыла 235 новых магазинов и уплатила более 8,6 миллиардов гривен налогов и сборов, войдя в ТОП-20 крупнейших налогоплательщиков Украины,
– отмечают в сети "Аврора".
В феврале 2026 года украинский бизнес провел операций на 432,9 миллиардов гривен, что составляет 15,5 миллиардов гривен в день. За месяц было сформировано почти 730 миллионов фискальных чеков, что немного ниже, чем в январе, из-за сезонных колебаний и внешних факторов.
McDonald's инвестировал 4,84 миллиарда гривен в украинскую сеть с 2022 по 2025 годы. Количество клиентов в 2025 году выросло на 17%.
Roshen увеличила общую выручку до 45,5 миллиардов гривен, рост на 21,5% до примерно 8 миллиардов гривен прибыли. Несколько подразделений корпорации, включая Винницкий молочный завод и Киевскую кондитерскую фабрику, продемонстрировали значительный рост выручки и прибыли.
Энергетика, розничная и оптовая торговля являются ведущими отраслями в Украине по объему доходов. В 2026 году лидерами по доходам среди компаний является "Нафтогаз", "Сильпо", "ОККО", "ПриватБанк", "АТБ", Укрзализныця.