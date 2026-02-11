Шалений обвал на 10 мільярдів: відомий бізнесмен вибув з рейтингу найбагатших людей світу

Статки генерального директора Coinbase Global Inc. скоротилися вдвічі через скандальне падіння криптовалют. Так він втратив місце в списку найбагатших людей світу.

Скільки грошей втратив Браян Армстронг?

Мільярдер більше не входить до списку 500 найбагатших людей світу через падіння цін на криптовалюти, повідомляє Bloomberg.

Статки Армстронга скоротилися більш ніж на 10 мільярдів доларів з моменту досягнення піку сім місяців тому в 17,7 мільярда доларів. Останнє падіння відбулося після того, як JPMorgan Chase & Co. знизила цільову ціну для Coinbase на 27%, посилаючись на "слабкість цін на криптовалюти".

Більша частина чистого капіталу Армстронга, який оцінюється в 7,5 мільярда доларів, зосереджена на його 14% частці в компанії Coinbase, яку він заснував разом із Фредом Ерсамом у 2012 році.

Він регулярно продає акції компанії, а також володіє частиною NewLimit, біотехнологічного стартапу, що спеціалізується на довголітті, який він співзаснував та в який особисто інвестував, згідно з індексом багатства.

Хто з криптомільярдерів також втратив гроші?

Багато інших криптомільярдерів також випали зі списку 500 найбагатших людей світу за версією Bloomberg через падіння цін:

Статки Кемерона та Тайлера Вінклвоссів впали до 1,9 мільярда доларів з 8,2 мільярдів доларів у жовтні. Їхня компанія Gemini Space Station Inc. минулого тижня заявила, що скоротить приблизно 25% своєї робочої сили та згорне деякі свої міжнародні операції.

впали до 1,9 мільярда доларів з 8,2 мільярдів доларів у жовтні. Їхня компанія Gemini Space Station Inc. минулого тижня заявила, що скоротить приблизно 25% своєї робочої сили та згорне деякі свої міжнародні операції. Статки Майкла Новограца з Galaxy Digital Inc. впали до 6,2 мільярдів доларів з максимуму в 10,3 мільярдів доларів у жовтні. Galaxy опублікувала повідомлення про більші, ніж очікувалося, збитки, близько 500 мільйонів доларів, на тлі краху криптовалют.

з Galaxy Digital Inc. впали до 6,2 мільярдів доларів з максимуму в 10,3 мільярдів доларів у жовтні. Galaxy опублікувала повідомлення про більші, ніж очікувалося, збитки, близько 500 мільйонів доларів, на тлі краху криптовалют. Майкл Сейлор зі Strategy Inc. також втратив близько двох третин свого статку з максимуму липня 2025 року, і тепер він становить 3,4 мільярди доларів. Основна частина його статків пов'язана з його 8% акціями Strategy, яка є одним з найбільших публічно торгуваних власників біткойнів.

