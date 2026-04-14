Мільйони людей будуть без роботи: Світовий банк б'є на сполох через катастрофу на ринку праці

Світ стрімко рухається до серйозної кризи на ринку праці, і вона може вдарити по 800 мільйонах людей. У Світовому банку попереджають: уже в найближчі 10 – 15 років роботу шукатимуть значно більше людей, ніж економіка здатна "переварити".

Чому наближається глобальне безробіття й брак вакансій?

У країнах, що розвиваються, на ринок праці вийдуть приблизно 1,2 мільярда людей. Але нових вакансій вистачить лише для третини – близько 400 мільйонів, пише OBOZ.

Решта фактично залишиться без шансів на стабільну зайнятість. Дефіцит робочих місць може сягнути колосальних 800 мільйонів.

Ми повинні "ходити та жувати жуйку" одночасно. Ми проходимо через короткошвидкісний цикл. Більш швидкий – це обставина, пов’язана з робочими місцями або водою,

– каже президент Світового банку Аджай Банга.

Серед ключових завдань голова Світового банку виділив такі:

створення робочих місць;

доступ до електроенергії;

забезпечення людей чистою водою.

Щоб змінити ситуацію, Світовий банк хоче активніше працювати з країнами, де розвиток гальмують старі проблеми. Йдеться про складні правила для бізнесу, корупцію, застаріле трудове та земельне законодавство, а також труднощі з відкриттям власної справи й логістикою.

Я не знаю, чи можна колись досягти утопії, коли про всіх подбають у найближчі 15 років. Я сумніваюся, що це станеться, але якщо цього не зробити, наслідки будуть досить серйозними з точки зору нелегальної міграції та нестабільності,

– наголосив Банга.

Серед напрямів, куди планують вкладати гроші, – інфраструктура, підтримка дрібних фермерів, первинна медицина, туризм і виробництво з доданою вартістю. Вважається, що ці галузі більш стійкі до глобальних криз і не так сильно залежать від розвитку штучного інтелекту.

Водночас у Світовому банку визнають: без бізнесу нічого не вийде. Держави та міжнародні організації самі не потягнуть такі масштаби.

Які новації будуть на ринку праці в Україні?

Український уряд продовжує змінювати підхід до політики зайнятості. Одним із перших кроків стало схвалення проєкту нового Трудового кодексу. Тепер же Кабмін планує інші системні рішення для людей і бізнесу, каже прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

У середу, 1 квітня, уряд ухвалив дві ключові ініціативи.

По-перше, допомога роботодавцям у збереження робочих місць у період простою після обстрілів.

Програма діятиме для постраждалих підприємств, які були змушені зупинити роботу або відновлюються після пошкоджень. У таких випадках роботодавці зможуть отримати компенсацію частини зарплати працівників, а також ЄСВ на ці суми.

Програма допоможе бізнесу зберегти команди в найскладніший період, відновитися й продовжувати працювати. А людям – зберегти роботу, дохід і страховий стаж,

– пояснила Свириденко.

По-друге, механізм дистанційного припинення трудових відносин через Дію для окупованих територій.

Йдеться про людей, чиї роботодавці залишилися на тимчасово окупованих територіях або в зоні активних бойових дій. Фактично вони вже не працюють на попередньому місці, але формально досі лишаються працевлаштованими.

