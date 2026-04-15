Бізнес Актуальні новини Дефіцит кадрів зростає: які професії в Україні зараз "на вагу золота"
15 квітня, 12:00
Дефіцит кадрів зростає: які професії в Україні зараз "на вагу золота"

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • Державна служба зайнятості повідомила, що в першому кварталі 2026 року роботодавці змогли закрити лише 61 тисячу з 148 тисяч вакансій, поданих 27 тисячами роботодавців.
  • Найбільший дефіцит кадрів спостерігається серед окремих робітничих професій.

Державна служба зайнятості підбила підсумки першого кварталу 2026 року: попри значну кількість вакансій, роботодавці продовжують відчувати дефіцит кадрів у низці ключових професій, зокрема робітничих. Найактивніше працевлаштовувались у Дніпропетровській область та Львівській областях.

Які професії найзатребуваніші в Україні?

Протягом січня – березня 27 тисяч роботодавців подали майже 148 тисяч вакансій. Водночас вдалося закрити лише близько 61 тисячі позицій, повідомили у Державній службі зайнятості.

Найгірша ситуація спостерігається серед робітничих професій (кваліфіковані робітники з інстурментом) – саме тут роботодавці стикаються з найбільшим браком працівників. Із 22,6 тисяч вакансій вдалося закрити лише 30%.

Найбільш затребувані, але дефіцитні професії:

  • слюсар-сантехнік;
  • електрогазозварник;
  • слюсар-ремонтник;
  • електромонтер;
  • швачка.

Також відчутний дефіцит:

  • серед професіоналів (закрито лише 34% вакансій);
  • у сфері військових спеціальностей (34%);
  • серед керівників і менеджерів (40%).

Це свідчить про структурний дисбаланс на ринку праці – попит на кваліфіковані кадри значно перевищує пропозицію.

Де вакансії закривають швидше?

Найкращі показники укомплектування демонструє сфера торгівлі та послуг – закрито 51% вакансій. Популярними залишаються професії кухаря, баристи та продавця.

Також відносно високий рівень працевлаштування зафіксовано:

  • у сільському, лісовому та рибному господарстві – 50%;
  • серед технічних службовців – 47%;
  • у найпростіших професіях – 46%.

Водночас у сегменті роботи з технікою та обладнанням вдалося закрити лише 41% вакансій.

Новини ринку праці 2026 в Україні

  • В Україні бракує працівників, особливо у будівництві, торгівлі, сфері послуг і технічних професіях, але людей віком 55+ часто ігнорують. Більше як половина компаній у будівництві визнають, що нестача працівників гальмує їх розвиток.

  • Основні причини звільнень працівників в Україні: зарплата (31%), мобілізація (24%), вигорання (16%) тощо. Компанії намагаються утримати працівників через підвищення зарплати (27%), гнучкий формат роботи (6%).

  • Зарплати на робітничі спеціальності в Україні зросли на 10 – 40%, але деяких фахівців критично не вистачає. Найбільше підвищення зарплат спостерігається у малярів (+43%), комплектувальників (+34%), виконробів (+33%) і мулярів (+32%).