Дефіцит кадрів зростає: які професії в Україні зараз "на вагу золота"
- Державна служба зайнятості повідомила, що в першому кварталі 2026 року роботодавці змогли закрити лише 61 тисячу з 148 тисяч вакансій, поданих 27 тисячами роботодавців.
- Найбільший дефіцит кадрів спостерігається серед окремих робітничих професій.
Державна служба зайнятості підбила підсумки першого кварталу 2026 року: попри значну кількість вакансій, роботодавці продовжують відчувати дефіцит кадрів у низці ключових професій, зокрема робітничих. Найактивніше працевлаштовувались у Дніпропетровській область та Львівській областях.
Які професії найзатребуваніші в Україні?
Протягом січня – березня 27 тисяч роботодавців подали майже 148 тисяч вакансій. Водночас вдалося закрити лише близько 61 тисячі позицій, повідомили у Державній службі зайнятості.
Найгірша ситуація спостерігається серед робітничих професій (кваліфіковані робітники з інстурментом) – саме тут роботодавці стикаються з найбільшим браком працівників. Із 22,6 тисяч вакансій вдалося закрити лише 30%.
Найбільш затребувані, але дефіцитні професії:
- слюсар-сантехнік;
- електрогазозварник;
- слюсар-ремонтник;
- електромонтер;
- швачка.
Також відчутний дефіцит:
- серед професіоналів (закрито лише 34% вакансій);
- у сфері військових спеціальностей (34%);
- серед керівників і менеджерів (40%).
Це свідчить про структурний дисбаланс на ринку праці – попит на кваліфіковані кадри значно перевищує пропозицію.
Де вакансії закривають швидше?
Найкращі показники укомплектування демонструє сфера торгівлі та послуг – закрито 51% вакансій. Популярними залишаються професії кухаря, баристи та продавця.
Також відносно високий рівень працевлаштування зафіксовано:
- у сільському, лісовому та рибному господарстві – 50%;
- серед технічних службовців – 47%;
- у найпростіших професіях – 46%.
Водночас у сегменті роботи з технікою та обладнанням вдалося закрити лише 41% вакансій.
Новини ринку праці 2026 в Україні
В Україні бракує працівників, особливо у будівництві, торгівлі, сфері послуг і технічних професіях, але людей віком 55+ часто ігнорують. Більше як половина компаній у будівництві визнають, що нестача працівників гальмує їх розвиток.
Основні причини звільнень працівників в Україні: зарплата (31%), мобілізація (24%), вигорання (16%) тощо. Компанії намагаються утримати працівників через підвищення зарплати (27%), гнучкий формат роботи (6%).
Зарплати на робітничі спеціальності в Україні зросли на 10 – 40%, але деяких фахівців критично не вистачає. Найбільше підвищення зарплат спостерігається у малярів (+43%), комплектувальників (+34%), виконробів (+33%) і мулярів (+32%).