Дефіцит кадрів зростає: які професії в Україні зараз "на вагу золота"

Державна служба зайнятості підбила підсумки першого кварталу 2026 року: попри значну кількість вакансій, роботодавці продовжують відчувати дефіцит кадрів у низці ключових професій, зокрема робітничих. Найактивніше працевлаштовувались у Дніпропетровській область та Львівській областях.

Які професії найзатребуваніші в Україні?

Протягом січня – березня 27 тисяч роботодавців подали майже 148 тисяч вакансій. Водночас вдалося закрити лише близько 61 тисячі позицій, повідомили у Державній службі зайнятості.

Найгірша ситуація спостерігається серед робітничих професій (кваліфіковані робітники з інстурментом) – саме тут роботодавці стикаються з найбільшим браком працівників. Із 22,6 тисяч вакансій вдалося закрити лише 30%.

Найбільш затребувані, але дефіцитні професії:

слюсар-сантехнік;

електрогазозварник;

слюсар-ремонтник;

електромонтер;

швачка.

Також відчутний дефіцит:

серед професіоналів (закрито лише 34% вакансій);

у сфері військових спеціальностей (34%);

серед керівників і менеджерів (40%).

Це свідчить про структурний дисбаланс на ринку праці – попит на кваліфіковані кадри значно перевищує пропозицію.

Де вакансії закривають швидше?

Найкращі показники укомплектування демонструє сфера торгівлі та послуг – закрито 51% вакансій. Популярними залишаються професії кухаря, баристи та продавця.

Також відносно високий рівень працевлаштування зафіксовано:

у сільському, лісовому та рибному господарстві – 50%;

серед технічних службовців – 47%;

у найпростіших професіях – 46%.

Водночас у сегменті роботи з технікою та обладнанням вдалося закрити лише 41% вакансій.

