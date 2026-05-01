Бізнес Актуальні новини Дефіцит кадрів не рятує: знайти роботу в Україні стає складніше – що відбувається
1 травня, 17:25
Альбіна Ковпак
Основні тези
  • Український ринок праці у 2026 році стикається з дисбалансом між попитом роботодавців та наявністю працівників з потрібними навичками, що ускладнює працевлаштування.
  • Зміна професії та перекваліфікація стають необхідними на тлі зростаючої конкуренції та нестабільності професійних траєкторій.
Український ринок праці у 2026 році зіткнувся з парадоксальною ситуацією: роботодавці продовжують говорити про гострий дефіцит кадрів, але водночас тисячі фахівців не можуть знайти роботу за спеціальністю. Цей розрив між попитом і пропозицією стає системною проблемою, яка лише посилюється.

Чому вакансій в Україні стало менше?

За даними дослідження, близько 30% роботодавців прямо визнають, що не можуть знайти працівників із потрібними навичками. Про це повідомляє NV із посиланням на дослідження "Барометр ринку праці" компанії GRC.ua.

Йдеться вже не лише про робітничі професії – дефіцит охоплює практично всі рівні, включно з офісними спеціалістами та управлінцями. При цьому ще рік тому ситуація була менш напруженою, але розрив швидко зростає.

Для самих працівників картина виглядає протилежною. Кожен четвертий українець відзначає, що вакансій у його сфері стало менше. Найбільше це відчутно у:

  • готельно-ресторанному бізнесі
  • нафтогазовій галузі
  • HR
  • державному секторі
  • промисловості
  • сфері послуг.

Навіть ІТ, який тривалий час вважався стабільним і прибутковим напрямом, більше не гарантує швидкого працевлаштування. Пошук роботи затягується, а конкуренція між кандидатами зростає.

Масовий рескілінг як нова норма

Зміна професії стає ключовою стратегією виживання. Більше половини українців уже розглядають перекваліфікацію, а кожен десятий фактично навчається новій спеціальності.

Що це означає? Це означає, що ринок входить у фазу масового рескілінгу, де:

  • стабільність професії більше не гарантується
  • важливішою стає гнучкість і здатність до навчання
  • кар’єрні траєкторії стають менш передбачуваними

Експерти наголошують, що ключова проблема полягає не в кількості вакансій чи кандидатів, а в якості відповідності між ними. Економіка змінюється швидше, ніж люди встигають адаптувати свої навички, через що виникає структурний дисбаланс.

Що буде далі? Ринок праці в Україні переходить у нову фазу, де дефіцит кадрів більше не означає легке працевлаштування, а головною проблемою стає якість, а не кількість робочої сили. Також конкуренція між кандидатами зростає, а перекваліфікація стає обов’язковою.

Зауважте! У підсумку дефіцит кадрів в Україні більше не означає автоматичну наявність роботи. Без системних рішень – зокрема розвитку освіти, програм перекваліфікації та підтримки зайнятості – цей дисбаланс лише посилюватиметься. У підсумку виграватимуть ті, хто швидше адаптується до нових умов, тоді як інші ризикують залишитися поза ринком праці.

Які причини дефіциту кадрів?

У коментарі для 24 Каналу експертка з працевлаштування Валентина Гаврюшенко розповіла, що причини дефіциту працівників на ринку праці різняться залежно від сфери бізнесу.

Серед цих причин є як війна та мобілізація, так і зовнішня міграція. Також впливають демографічні зміни, адже війна пришвидшила ці процеси, особливо серед працездатного населення.

 

Валентина Гаврюшенко

HP Manager

Варто звернути увагу і на причину, яка пов'язана зі структурною невідповідністю навичок. Тобто претенденти часто не володіють тими навичками, які потрібні роботодавцям. Це посилює "розрив пропозиції та попиту" на ринку праці.

У Work.ua на запит 24 Каналу також зауважили, що серед 3-х головних причин дефіциту кадрів є війна, демографічне старіння та безробіття. 

У дослідженні від OLX Робота наголошують, що через кадрову кризу у 2025 році роботодавці активізували наймання осіб старшого віку, а також осіб зі статусом УБД та з інвалідністю.

Крім того, за словами експертки з працевлаштування Валентини Гаврюшенко, одним з методів подолання дефіциту кадрів для роботодавців стало залучення жінок до професій, які стереотипно вважаються "чоловічими".

Наприклад, жінки стають водійками тролейбусів, трамваїв, навантажувачів, далекобійницями. За офіційними даними служби зайнятості у 2025 році, десятки тисяч жінок почали працювати в позиціях, які раніше вважалися виключно "чоловічими",
– додає Гаврюшенко.

Натомість у Work.ua наголошують, що попри те, що масового характеру працевлаштування жінок за професіями, які вважаються "чоловічими", немає, але в майбутньому попит на них може зрости.

Що відомо про ринок праці 2026 в Україні?

  • 67% роботодавців в Україні відзначають дефіцит працівників, що є рекордом з початку повномасштабної війни. Крім кадрового голоду, бізнесу заважають зростання цін на сировину, безпекові ризики, перебої з постачанням енергії, хоча тиск і корупція залишаються менш значущими проблемами.

  • В Україні бракує працівників, особливо у будівництві, торгівлі, сфері послуг і технічних професіях, але людей віком 55+ часто ігнорують. Більше як половина компаній у будівництві визнають, що нестача працівників гальмує їх розвиток.

