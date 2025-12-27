Ви будете здивовані: назвали професії в Україні, які точно не замінить штучний інтелект
- Одна з галузей Україник стикається з дефіцитом кадрів, який відчувають 70% компаній, з браком кваліфікованих фахівців на об’єктах від 40% до 70%.
- Працівників цієї галузі які не замінить штучний інтелект.
Одну з галузей в Україні, основа якої – фізична людська праця, не зможуть замінити комп’ютери та штучний інтелект. Зараз ця галузь стикається з серйозним кадровим голодом.
Яку галузь не витіснить ШІ?
Будівельна галузь України сьогодні має критично високий попит на фахівців, пише 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".
Зокрема, професії муляра, сантехніка та електрика залишаються сферами, де людську працю замінити не можна. Зараз у цій сфері дуже не вистачає працівників:
- За даними Конфедерації будівельників України, дефіцит персоналу відчувають 70% компаній;
- Брак кваліфікованих фахівців на об’єктах сягає від 40% до 70%.
Які спеціальності дуже потрібні?
Заступник міністра освіти і науки Дмитро Завгородній вважає, що у 2025 році найбільш затребуваними на ринку праці є:
- сантехніки та електрики;
- зварювальники та монтажники;
- маляри та плиточники;
- інженери-проєктувальники.
Саме ці фахівці стануть основою для відбудови України, а їхні навички залишатимуться актуальними незалежно від темпів цифровізації інших галузей.
Що відомо про ринок праці в Україні?
Україна посідає 7-ме місце у глобальному рейтингу "відтоку мізків" з індексом 8,4 за 10-бальною системою. Індекс враховує кількість кваліфікованих громадян, які емігрують із країн із низьким і нижчим за середній рівнем доходів до країн з високими доходами.
46% компаній зазначили, що відтік молодих фахівців віком 18 – 22 років мав певний або значний вплив на їхню діяльність, а 42% не відчули впливу. Дефіцит кадрів на ринку праці відчувають 74% компаній, особливо у робітничих і технічних спеціальностях.
Прогнозується, що найбільший попит у наступні роки буде на розробників програмного забезпечення, фахівців із цифрового маркетингу та аналітиків Big Data. В Україні також спостерігається значний попит на комплектувальників, продавців, менеджерів та водіїв.