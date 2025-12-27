Ви будете здивовані: назвали професії в Україні, які точно не замінить штучний інтелект

Одну з галузей в Україні, основа якої – фізична людська праця, не зможуть замінити комп’ютери та штучний інтелект. Зараз ця галузь стикається з серйозним кадровим голодом.

Яку галузь не витіснить ШІ?

Будівельна галузь України сьогодні має критично високий попит на фахівців, пише 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

Зокрема, професії муляра, сантехніка та електрика залишаються сферами, де людську працю замінити не можна. Зараз у цій сфері дуже не вистачає працівників:

За даними Конфедерації будівельників України, дефіцит персоналу відчувають 70% компаній;

Брак кваліфікованих фахівців на об’єктах сягає від 40% до 70%.

Які спеціальності дуже потрібні?

Заступник міністра освіти і науки Дмитро Завгородній вважає, що у 2025 році найбільш затребуваними на ринку праці є:

сантехніки та електрики;

зварювальники та монтажники;

маляри та плиточники;

інженери-проєктувальники.

Саме ці фахівці стануть основою для відбудови України, а їхні навички залишатимуться актуальними незалежно від темпів цифровізації інших галузей.

Що відомо про ринок праці в Україні?