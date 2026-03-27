Робоча група готує відновлення роботи аеропортів: чи реально відкрити небо під час війни

Нині українське небо закрите для цивільних авіарейсів через безпекову ситуацію та воєнний стан. Однак в уряді створили робочу групу, яка вивчає можливий запуск аеропортів та стан інфраструктури для цього.

Чи відкриють небо в Україні для цивільних літаків?

Про те, як воєнний стан впливає на рішення щодо відновлення польотів, пояснює Міністерство розвитку громад і територій України у коментарі 24 Каналу.

Дивіться також "Сказали, будемо воювати": Путін наказав олігархам скинутися грошима на війну, – ЗМІ

З 24 лютого 2022 року український повітряний простір належить до зони з високим рівнем ризику для цивільних. Тому його закрили для польотів.

Зокрема в міністерстві зазначають, що відновлення роботи аеропортів можливе лише за умови гарантування повної безпеки для цивільної авіації.

На сьогодні ключовим фактором залишається безпекова ситуація, яка не дозволяє розглядати відкриття повітряного простору як найближчу перспективу,

– йдеться в повідомленні.

Однак підготовка для можливих цивільних польотів уже триває. В уряді створили робочу групу за участі представників аеропортів, авіакомпаній та профільних органів.

Завдання групи полягає в напрацюваннях практичних рішень для сфери. Тобто йдеться про поетапне планування для відновлення авіасполучення з урахуванням:

стану інфраструктури;

безпекових вимог;

координаційних напрацювань між залученими сторонами.

Створена Робоча група має консультативно-дорадчий характер і зосереджена на напрацюванні базових підходів та рекомендацій, які можуть бути використані після стабілізації безпекової ситуації для поетапного і безпечного відновлення авіасполучення,

– пояснили в коментарі.

Тобто всі заходи, які зараз розробляє Україна для відновлення цивільних польотів – є завчасними. Реалізовувати напрацювання будуть лише тоді, коли дозволятиме безпекова ситуація. Нині ж, під час воєнного стану, для цивільної авіації небо відкрити не можуть.

Що відомо про створення робочої групи для відновлення авіасполучення?

16 березня 2026 року на сайті Мінрозвитку з'явився наказ від 13 березня щодо створення робочої групи. До складу увійшли 16 людей. Очолив групу заступник міністра розвитку громад і територій України Сергій Деркач. Серед експертів команди працівники сфери авіасполучення, а також авіації та безпеки.

Фактично, це консультативно-дорадчий орган Мінрозвитку, створений для координації на міжвідомчому рівні дій із забезпечення необхідних умов для безпечного та швидкого відновлення польотів цивільної авіації в Україні після відкриття повітряного простору,

– йдеться в повідомленні міністерства.

Водночас у коментарі для РБК-Україна Павло Єлізаров, заступник командувача Повітряних сил ЗСУ, пояснив роботу групи трохи інакше. Він зазначив, що йдеться не лише про відновлення польотів після відкриття неба, або після закінчення війни.

Робоча група наразі тільки створена. Її завданням стане вивчення та аналіз різних факторів та ризиків - як щодо можливості запуску аеропортів ще під час війни, так і після її завершення,

– прокоментував Єлізаров.

Також він додав, що після роботи групи всі висновки та напрацювання передадуть на розгляд Верховному Головнокомандувачу. Він і має ухвалити остаточне рішення, враховуючи роботу команди експертів.

Що ще потрібно знати про відновлення авіапольотів в Україні?