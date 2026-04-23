Дефіцит кадрів в Україні побив усі рекорди: 67% бізнесів у паніці, бо такого ще не було
- 67% роботодавців в Україні відзначають дефіцит працівників, що є рекордом з початку повномасштабної війни.
- Крім кадрового голоду, бізнесу заважають зростання цін на сировину, безпекові ризики, перебої з постачанням енергії, хоча тиск і корупція залишаються менш значущими проблемами.
Ситуація на українському ринку праці стрімко загострюється – і тепер це вже не просто проблема окремих галузей, а системний виклик для всього бізнесу. Також бізнесу заважає корупція та ріст цін.
Кадровий голод в Україні: які масштаби проблеми?
За результатами березневого дослідження Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, 67% роботодавців заявили про дефіцит працівників. Це абсолютний рекорд від початку повномасштабної війни, пише OBOZ.
Ще недавно цей показник тримався на рівні 64 – 65%, але зараз він помітно зріс. І головне – кадровий голод охоплює всі рівні ринку праці без винятку. Проблема стала настільки масштабною, що знайти людей складно буквально на будь-яку позицію:
- 61,4% компаній не можуть знайти кваліфікованих спеціалістів
(для порівняння: раніше було 51,4%);
- 35,1% роботодавців відчувають дефіцит навіть серед працівників без досвіду
(у лютому цей показник становив 30,8%).
Попри складнощі, бізнес не зупиняється:
- 16,6% компаній планують розширювати штат;
- лише 3,9% готуються до скорочень (у лютому таких було 6,9%).
Що ще заважає бізнесу в Україні?
Зростання цін на сировину
- проблему називають 45% бізнесів
- ще недавно було 43%
Це стабільно друга за важливістю перешкода після нестачі працівників.
Безпекові ризики
- актуальні для 42% компаній
Найсильніше це відчувають підприємства у прифронтових регіонах, зокрема:
- Запорізька область
- Дніпропетровська область
Втім, навіть у відносно спокійніших регіонах цей фактор залишається важливим.
Перебої з електро- та теплопостачанням
- значущість проблеми впала з 41% до 30%
Це пояснюють:
- завершенням холодного сезону
- більш стабільною роботою енергосистеми
Але повністю питання не зникло — частина бізнесів досі втрачає робочий час через перебої.
Скорочення попиту
- показник знизився з 29% до 25%
Це один із небагатьох позитивних сигналів: ринок поступово стабілізується, і попит більше не падає так різко, як раніше.
Тиск і корупція
- лише 3 – 4% підприємців називають це проблемою
На фоні кадрової кризи цей фактор виглядає майже непомітним.
Які переваги дає офіційне працевлаштування в Україні?
Головною новацією проєкту Трудового кодексу є зосередження на інтересі держави в максимальному забезпеченні можливості офіційного працевлаштування для населення, розповів Василь Воскобойник у коментарі 24 Каналу. Натомість люди отримають соціальний захист і стаж для майбутньої пенсії.
Підштовхнути до офіційного працевлаштування має розуміння того, що коли людина сплачує податки, у неї є соціальний захист з боку держави, вона може отримувати лікарняні, розраховувати на виплату відпусткових. Потрібно робити все таким чином, щоб працювати офіційно було вигідно, щоб це було побудовано не просто на якихось слоганах, а на тому, що людина розумітиме, чому її офіційна робота буде більш корисною, ніж нелегальне працевлаштування.
Новий Трудовий кодекс напряму не розв’яже проблеми неофіційного працевлаштування, адже вона належить більше до сфери оподаткування й стосується візії розвитку економіки, додає Василь Воскобойник. На думку експерта, дешева робоча сила не має бути перевагою України, натомість варто зосереджуватися на створенні високооплачуваних робочих місць.
Новини ринку праці 2026 в Україні
В Україні бракує працівників, особливо у будівництві, торгівлі, сфері послуг і технічних професіях, але людей віком 55+ часто ігнорують. Більше як половина компаній у будівництві визнають, що нестача працівників гальмує їх розвиток.
Основні причини звільнень працівників в Україні: зарплата (31%), мобілізація (24%), вигорання (16%) тощо. Компанії намагаються утримати працівників через підвищення зарплати (27%), гнучкий формат роботи (6%).