Санкції подіяли: вина з виноробень Путіна вилучили з конкурсу в США

Росіяни провезли до США свої вина в обхід санкцій, аби потрапили на дегустаційний конкурс. Коли схему викрили, то алкоголь з виноробень Путіна вилучили з конкурсу.

Чому вина вилучили з конкурсу?

95 російських вин були офіційно прийняті організаторами San Francisco International Wine Competition, пише 24 Канал з посиланням на Асоціацію виноградарів та виноробів Росії.

За їхніми словами, вина були допущені до участі та продегустовані у рамках конкурсного суддівства. Така кількість російських вин брала участь у подібному конкурсі у США вперше.

Пізніше Асоціація отримала повідомлення від організаторів про те, що було ухвалено рішення про зняття російських вин з конкурсу. У зв'язку з цим отримані підсумкові оцінки наших вин не будуть розкриті.

До слова, експорт російської алкогольної продукції до США заборонений з 2022 року, проте вина все ж вдалося ввезти.

Як вино доставили в США в обхід санкцій?

Російські виноробні незаконним шляхом відправили зразки своїх вин на дегустаційний конкурс San Francisco International Wine Competition, пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ "Комерсант".

Серед учасників були заявлені обидві виноробні при путінському палаці – "Садиба Дивноморське" та "Криниця", а також "Садиба Мезиб" патріарха Кирила, Winepark Германа Грефа, "Дербент Вино" колишнього віце-президента РЖД Салмана Бабаєва та "Мисхако".

Доставкою вин на конкурс займався заступник виконавчого директора Асоціації виноградарів та виноробів Росії Павло Майоров. Спочатку Майоров хотів доставити вино через мексикано-американський кордон із «койотом» – людиною, яка нелегально переправляє людей чи товари через кордон із США. Ще однією альтернативою він розглядав доставку через канадський кордон за допомогою канадської родини з автобудинком.

У результаті вино було доставлено із приховуванням його російського походження. Майоров використав паспорт іншої держави, щоби провезти вино в особистому багажі:

Вперше три валізи по 18 пляшок були доставлені до Сан-Франциско через Тбілісі (Грузія) та Доху (Катар).

Другу партію із восьми валіз загальною вагою 254 кілограми провезли через Дубай (ОАЕ).

Для маскування російські акцизні марки на пляшках були заклеєні стікерами "Не для продажу" на івриті, а до "колекції, зібраної на запит каліфорнійських виноробів", додали по пляшці грузинського та ізраїльського вина.

