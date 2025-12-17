Санкції подіяли: вина з виноробень Путіна вилучили з конкурсу в США
- 95 російських вин були прийняті на San Francisco International Wine Competition, але їх зняли з конкурсу після викриття обходу санкцій.
- Російські вина були доставлені в США із приховуванням походження через різні шляхи, включаючи використання підроблених документів та маскування акцизних марок.
Росіяни провезли до США свої вина в обхід санкцій, аби потрапили на дегустаційний конкурс. Коли схему викрили, то алкоголь з виноробень Путіна вилучили з конкурсу.
Чому вина вилучили з конкурсу?
95 російських вин були офіційно прийняті організаторами San Francisco International Wine Competition, пише 24 Канал з посиланням на Асоціацію виноградарів та виноробів Росії.
Дивіться також Скоротить прибутки від нафти: до Сенату США внесли законопроєкт про санкції щодо Росії
За їхніми словами, вина були допущені до участі та продегустовані у рамках конкурсного суддівства. Така кількість російських вин брала участь у подібному конкурсі у США вперше.
Пізніше Асоціація отримала повідомлення від організаторів про те, що було ухвалено рішення про зняття російських вин з конкурсу. У зв'язку з цим отримані підсумкові оцінки наших вин не будуть розкриті.
До слова, експорт російської алкогольної продукції до США заборонений з 2022 року, проте вина все ж вдалося ввезти.
Як вино доставили в США в обхід санкцій?
Російські виноробні незаконним шляхом відправили зразки своїх вин на дегустаційний конкурс San Francisco International Wine Competition, пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ "Комерсант".
Серед учасників були заявлені обидві виноробні при путінському палаці – "Садиба Дивноморське" та "Криниця", а також "Садиба Мезиб" патріарха Кирила, Winepark Германа Грефа, "Дербент Вино" колишнього віце-президента РЖД Салмана Бабаєва та "Мисхако".
Доставкою вин на конкурс займався заступник виконавчого директора Асоціації виноградарів та виноробів Росії Павло Майоров. Спочатку Майоров хотів доставити вино через мексикано-американський кордон із «койотом» – людиною, яка нелегально переправляє людей чи товари через кордон із США. Ще однією альтернативою він розглядав доставку через канадський кордон за допомогою канадської родини з автобудинком.
У результаті вино було доставлено із приховуванням його російського походження. Майоров використав паспорт іншої держави, щоби провезти вино в особистому багажі:
- Вперше три валізи по 18 пляшок були доставлені до Сан-Франциско через Тбілісі (Грузія) та Доху (Катар).
- Другу партію із восьми валіз загальною вагою 254 кілограми провезли через Дубай (ОАЕ).
- Для маскування російські акцизні марки на пляшках були заклеєні стікерами "Не для продажу" на івриті, а до "колекції, зібраної на запит каліфорнійських виноробів", додали по пляшці грузинського та ізраїльського вина.
Що відомо про проблеми алкогольного бізнесу в Росії?
Ціни на алкоголь в Росії зростуть на 10 – 17% з 2026 року через підвищення акцизів, інфляцію та податкові зміни. Зокрема, подорожчає горілка Beluga, "Архангельська", коньяк "Коктебель", віскі Sea Witch, "Крутояр".
Продаж алкоголю в Росії скоротився на 9,8% за рік, а виробництво впало на 6,7% через зниження споживання слабоалкогольних напоїв. Водночас, лікеро-горілчані вироби показали зростання на 13,4% – до 16,7 мільйонів декалітрів.
Загалом російські компанії планують підвищити ціни на 6,3% у перерахунку на рік через скасування пільг та підвищення ПДВ. Ставка ПДВ в Росії зросте з 20% до 22%, знижуючи обсяг доходів, після якого бізнес має сплачувати ПДВ, що призведе до підвищення цін на 10 – 25%.