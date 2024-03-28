Нафтопереробний завод Куйбишева в Росії зупинився після атаки дрона минулого тижня

Куйбишевський нафтопереробний завод, що біля міста Самара на Волзі, призупинив усе виробництво через пошкодження від атаки українського дрона.

На заводі зупинилися дві установки

На початку цього тижня стало відомо, що нафтопереробний завод, який належить "Роснефті", зупинив CDU-5, одну з двох основних переробних установок, що призвело до втрати половини його потужностей.

Читайте також Найбільший НПЗ Роснєфті втратив 70% потужності внаслідок атаки дронів

Крім того, завод зупинив свою другу основну переробну установку, CDU-4. Установка не постраждала від атаки дрона, але через технічний зв'язок з пошкодженою CDU-5 не могла функціонувати без неї.

! Загалом, приблизно 14% потужностей російської нафтопереробки було зупинено через атаки дронів, зокрема, Куйбишевський НПЗ. Цього місяця країна збільшила імпорт бензину з сусідньої Білорусі, щоб уникнути можливих дефіцитів пального.

Росія також заборонила експорт бензину на шість місяців, починаючи з 1 березня, намагаючись запобігти стрибку внутрішніх цін на пальне.

Що відомо про Куйбишевський НПЗ

Минулого року підприємство займало 29 місце серед найбільших нафтопереробних заводів Росії за обсягами виробництва, становлячи 1,34% від загального обсягу нафтопереробки країни з перероблюванням 3,687 мільйона тонн сирої нафти.

Куйбишевський НПЗ виробив 624 000 тонн бензину, що становить 1,42% від загального обсягу в Росії, а також 1,187 мільйона тонн дизельного пального (1,35%) та 1,040 мільйона тонн мазуту (2,56%).

! Міністр енергетики Росії Микола Шульгінов минулого тижня повідомив, що прогноз виробництва нафтопереробки на 2024 рік залишається незмінним і близьким до рівня минулого року, який становить близько 5,5 мільйона барелів на день.