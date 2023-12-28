Санкції в дії: "Роскосмос" втратив 80% міжнародних замовлень

Космічна галузь Росії сильно постраждала від впливу західних санкцій та втратила великий обсяг експорту. Про це розповів голова корпорації Юрій Борисов, повідомляють російські ЗМІ.

Які збитки "Роскосмосу"

Відтак, російська корпорація втратила близько 1,96 мільярда доларів (180 мільярдів рублів) після відмови інших країн від співробітництва після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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З 230 мільярдів рублів контрактів, 180 мільярдів рублів припадало на так звані "недружні" країни — це й постачання двигунів, це й пускові послуги. Тому 180 мільярдів рублів, по суті, у нас пішли з обсягу експортного виторгу,

— сказав Борисов.

За словами Борисова, після перерахунку у 2022 році вдалося знизити збиток до 17,3 мільярда рублів. Він також додав, що консолідований виторг галузі у 2023 році зріс на 24 мільярди рублів у порівнянні з минулим роком.

Цього року остаточні підсумки ми ще підіб'ємо, але сподіваюся, що в найближчі кілька років, два-три роки, ми зуміємо вивести галузь на беззбиткову, прибуткову,

— сказав Борисов.

Тому, ймовірно, що за підсумками 2023 року "Роскосмос" таки залишиться збитковим.

Як США посилюють санкційний тиск на Росію

Джо Байден підписав указ, який надає право Міністерству фінансів прицілюватися до фінансових установ, що сприяють зусиллям Росії з підтримки її оборонної промисловості. У Білому домі відбулися переговори щодо використання понад 300 мільярдів доларів заморожених російських активів. Ці кошти прагнуть спрямувати на допомогу Україні. Крім цього, Сполучені Штати посилюють санкції проти російської нафти. Міністерства фінансів США оновило правила контролю за ціновим лімітом на російську нафту. Зокрема, розширило попередні заходи щодо власників суден і суден, які перевозили сировину, перевищуючи ліміт.