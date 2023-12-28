Какие убытки "Роскосмоса"
Следовательно, российская корпорация потеряла около 1,96 миллиарда долларов (180 миллиардов рублей) после отказа других стран от сотрудничества после полномасштабного вторжения России в Украину.
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Из 230 миллиардов рублей контрактов, 180 миллиардов рублей приходилось на так называемые "недружественные" страны – это и поставки двигателей, это и пусковые услуги. Поэтому 180 миллиардов рублей, по сути, у нас ушли из объема экспортной выручки,
– сказал Борисов.
По словам Борисова, после пересчета в 2022 году удалось снизить ущерб до 17,3 миллиарда рублей. Он также добавил, что консолидированная выручка отрасли в 2023 году выросла на 24 миллиарда рублей по сравнению с прошлым годом.
В этом году окончательные итоги мы еще подведем, но надеюсь, что в ближайшие несколько лет, два-три года, мы сумеем вывести отрасль на безубыточную, прибыльную,
– сказал Борисов.
Поэтому, вероятно, что по итогам 2023 года Роскосмос" таки останется убыточным.
Как США усиливают санкционное давление на Россию
- Джо Байден подписал указ, дающий право Министерству финансов прицеливаться в финансовые учреждения, способствующих усилиям России по поддержанию ее оборонной промышленности.
- В Белом доме состоялись переговоры по использованию более 300 миллиардов долларов замороженных российских активов. Эти средства стремятся направить на помощь Украине.
- Кроме этого, Соединенные Штаты ужесточают санкции против российской нефти.. Министерство финансов США обновило правила контроля за ценовым лимитом на российскую нефть. В частности, расширило предварительные меры по владельцам судов и судов, перевозивших сырье, превышая лимит.