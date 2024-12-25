Ночью 25 декабря 2025 года взлетели бомбардировщик Ту-95. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Взлетели Ту-95

В Воздушных силах сообщили о том. что зафиксирован взлет группы Ту-95МС с аэродрома Оленья в Мурманской области России. Курс – южный в направлении Каспийского моря.

Также в Воздушных силах призвали следить за дальнейшими сообщениями и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Мониторинговые каналы также отмечают взлет стратегической авиации. Там также пишут, что в случае боевого вылета:

вхождение в Саратовскую область от 04:30.

вхождение в Каспийский регион от 05:00.

Однако вылет может быть не боевым. О пусках ракет сообщат дополнительно.

Россия использует Ту-95 для массированных ударов по Украине. Под ударом часто оказывается энергетическая инфраструктура Украины. После последнего массированного обстрела вводили почасовые графики отключений света.