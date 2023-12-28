Які збитки "Роскосмосу"
Відтак, російська корпорація втратила близько 1,96 мільярда доларів (180 мільярдів рублів) після відмови інших країн від співробітництва після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
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З 230 мільярдів рублів контрактів, 180 мільярдів рублів припадало на так звані "недружні" країни — це й постачання двигунів, це й пускові послуги. Тому 180 мільярдів рублів, по суті, у нас пішли з обсягу експортного виторгу,
— сказав Борисов.
За словами Борисова, після перерахунку у 2022 році вдалося знизити збиток до 17,3 мільярда рублів. Він також додав, що консолідований виторг галузі у 2023 році зріс на 24 мільярди рублів у порівнянні з минулим роком.
Цього року остаточні підсумки ми ще підіб'ємо, але сподіваюся, що в найближчі кілька років, два-три роки, ми зуміємо вивести галузь на беззбиткову, прибуткову,
— сказав Борисов.
Тому, ймовірно, що за підсумками 2023 року "Роскосмос" таки залишиться збитковим.
Як США посилюють санкційний тиск на Росію
- Джо Байден підписав указ, який надає право Міністерству фінансів прицілюватися до фінансових установ, що сприяють зусиллям Росії з підтримки її оборонної промисловості.
- У Білому домі відбулися переговори щодо використання понад 300 мільярдів доларів заморожених російських активів. Ці кошти прагнуть спрямувати на допомогу Україні.
- Крім цього, Сполучені Штати посилюють санкції проти російської нафти. Міністерства фінансів США оновило правила контролю за ціновим лімітом на російську нафту. Зокрема, розширило попередні заходи щодо власників суден і суден, які перевозили сировину, перевищуючи ліміт.