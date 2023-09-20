Найбільший маркетплейс України встановив мінімальну суму замовлення

20 вересня 2023, 00:00
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Джерело:

Rozetka

Українська компанія Rozetka запровадила важливе нововведення для клієнтів. Цікаво, що наразі офіційну інформацію про це можна знайти лише у довідковому центрі інтернет-магазину.

Rozetka встановила мінімальну суму замовлення

Відтепер у Rozetka з'явилася сума мінімального замовлення 200 гривень. Тож клієнт просто не зможе оформити доставлення обраного товару, який не досягає вище згаданого рівня, до пункту видачі або через послуги поштових операторів. Ще у серпні компанія не мала таких обмежень.

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Видання Mezha.Media повідомляє, що цей крок, по-перше, може допомогти спростити для української компанії логістику. По-друге, підвищити суму середнього чека на маркетплейсі.

Мінімальна сума замовлення у Rozetka / Скриншот з довідкового центру інтернет-магазину

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Автор: Віта Свірневська