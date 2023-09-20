Rozetka установила минимальную сумму заказа
Отныне у Rozetka появилась сумма минимального заказа – 200 гривен. Поэтому клиент просто не сможет оформить доставку выбранного товара, не достигающего выше упомянутого уровня, в пункт выдачи или через услуги почтовых операторов. Еще в августе у компании не было таких ограничений.
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Издание Mezha.Media сообщает, что этот шаг может, во-первых, помочь упростить для украинской компании логистику. Во-вторых, повысить сумму среднего чека на маркетплейсе.
Минимальная сумма заказа в Rozetka / Скриншот из справочного центра интернет-магазина
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