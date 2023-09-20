Rozetka встановила мінімальну суму замовлення

Відтепер у Rozetka з'явилася сума мінімального замовлення – 200 гривень. Тож клієнт просто не зможе оформити доставлення обраного товару, який не досягає вище згаданого рівня, до пункту видачі або через послуги поштових операторів. Ще у серпні компанія не мала таких обмежень.

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Видання Mezha.Media повідомляє, що цей крок, по-перше, може допомогти спростити для української компанії логістику. По-друге, підвищити суму середнього чека на маркетплейсі.

Мінімальна сума замовлення у Rozetka / Скриншот з довідкового центру інтернет-магазину

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все….

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