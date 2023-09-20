Rozetka встановила мінімальну суму замовлення

Відтепер у Rozetka з'явилася сума мінімального замовлення 200 гривень. Тож клієнт просто не зможе оформити доставлення обраного товару, який не досягає вище згаданого рівня, до пункту видачі або через послуги поштових операторів. Ще у серпні компанія не мала таких обмежень.

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Видання Mezha.Media повідомляє, що цей крок, по-перше, може допомогти спростити для української компанії логістику. По-друге, підвищити суму середнього чека на маркетплейсі.

Мінімальна сума замовлення у Rozetka / Скриншот з довідкового центру інтернет-магазину

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