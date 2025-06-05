Спрос на новые электромобили вырос вдвое: ТОП-10 авто, которые покупают чаще всего

В Украине продолжает расти спрос на электромобили. В частности, в мае было продано 1257 новых автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV).

Как вырос спрос на электрокары

Если сравнивать с маем прошлого года, спрос на новые электрокары вырос на 93%, а по сравнению с апрелем 2025 года – на 35%, сообщает "Укравтопром", информирует 24 Канал.

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При этом, основное количество зарегистрированных новых BEV составляли легковые авто – 1238 единиц, что на 91% больше, чем в мае 2024 года. На рынке новых коммерческих автокаров реализовано 19 авто – вчетверо больше, чем в прошлом году.

ТОП–10 новых электромобилей:

VOLKSWAGEN ID.UNYX – 254 единиц; BYD Song Plus EV – 210 единиц; HONDA eNS1 – 188 единиц; BYD Sea Lion 07 – 61 единиц; ZEEKR 7X – 55 единиц; ZEEKR 001 – 52 единиц; AUDI Q4 e–tron – 52 единиц; HONDA M–NV – 44 единиц; VOLKSWAGEN iD.4 – 34 единиц; BYD Yuan Plus – 28 единиц.

Обратите внимание. С начала года было куплено более 4,2 тысячи новых электромобилей, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2024 года.