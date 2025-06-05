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5 июня, 12:20
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Спрос на новые электромобили вырос вдвое: ТОП-10 авто, которые покупают чаще всего

Анастасия Лукашевская
Основні тези
  • В мае в Украине продано 1257 новых электромобилей, что на 93% больше, чем в мае прошлого года.
  • С начала года куплено более 4,2 тысячи новых электромобилей, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

В Украине продолжает расти спрос на электромобили. В частности, в мае было продано 1257 новых автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV).

Как вырос спрос на электрокары

Если сравнивать с маем прошлого года, спрос на новые электрокары вырос на 93%, а по сравнению с апрелем 2025 года – на 35%, сообщает "Укравтопром", информирует 24 Канал.

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При этом, основное количество зарегистрированных новых BEV составляли легковые авто – 1238 единиц, что на 91% больше, чем в мае 2024 года. На рынке новых коммерческих автокаров реализовано 19 авто – вчетверо больше, чем в прошлом году.

ТОП–10 новых электромобилей:

  1. VOLKSWAGEN ID.UNYX – 254 единиц;
  2. BYD Song Plus EV – 210 единиц;
  3. HONDA eNS1 – 188 единиц;
  4. BYD Sea Lion 07 – 61 единиц;
  5. ZEEKR 7X – 55 единиц;
  6. ZEEKR 001 – 52 единиц;
  7. AUDI Q4 e–tron – 52 единиц;
  8. HONDA M–NV – 44 единиц;
  9. VOLKSWAGEN iD.4 – 34 единиц;
  10. BYD Yuan Plus – 28 единиц.

Обратите внимание. С начала года было куплено более 4,2 тысячи новых электромобилей, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2024 года.