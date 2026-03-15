Бизнес Тренды и советы ФЛП 2 и 3 группы: чем они отличаются в 2026 году
15 марта, 19:37
ФЛП 2 и 3 группы: чем они отличаются в 2026 году

Анастасия Безейко
Основні тези
  • Вторая и третья группы ФЛП отличаются по разрешенным годовым объемом дохода и количеством наемных работников.
  • Они имеют одинаковую ставку ЕСВ, однако платят разные суммы единого налога и военного сбора на "упрощенке".

Будущему предпринимателю очень важно правильно выбрать группу ФЛП. От этого будут зависеть налоговая нагрузка, доступные КВЭДы и условия ведения деятельности.

Какая разница между II и III группами?

Позже изменить группу можно, но сделать это не получится в любой момент, ведь существуют определенные сроки и правила. О ключевых различиях между 2 и 3 группами ФЛП – подробнее объясняет ГНС.

  • Какие требования ко второй группе ФЛП?

Ее могут выбрать предприниматели, которые работают в сфере предоставления услуг населению или плательщикам единого налога, производства и продажи товаров, а также ресторанного хозяйства. Среди условий:

  1. Количество наемных работников – до 10 человек включительно (или без).
  2. Годовой объем дохода – не более 834 минимальных зарплат
    (7 211 598 гривен в 2026 году).

Справка: минимальная заработная плата в 2026 году – 8 647 гривен.

Исключения: на второй группе не могут работать ФЛП, которые занимаются посредничеством в сфере недвижимости; предоставлением доступа к Интернету; производством, поставкой и продажей ювелирных изделий и продукции из драгоценных металлов или камней.

  • Какие требования к третьей группе ФЛП?

Она наиболее гибкая, ведь не имеет ограничений по количеству наемных работников. Основное условие касается годового объема дохода, который не может превышать 1 167 минимальных зарплат (10 091 049 гривен в 2026 году).

Какие налоги платят II и III группы ФЛП?

Упрощенная система налогообложения предусматривает три основных обязательных платежа: единый налог (ЕН), военный сбор (ВС) и единый социальный взнос (ЕСВ).

 

ФЛП II группы

ФЛП III группы

ЕН

 до 20% от минимальной зарплаты (1 729,40 гривны в месяц) 5% от дохода – в случае работы без НДС;
3% от дохода – для плательщиков НДС.

ВС

 10% от минимальной зарплаты (864,70 гривны в месяц) 1% от фактически полученного дохода

ЕСВ

22% от минимальной зарплаты (1 902,34 гривны в месяц)

 

Полезно! На портале Дия можно пройти тест, который поможет выбрать группу ФЛП, чтобы избежать проблем с налоговой.

Кто не может быть плательщиком единого налога?

Напомним, упрощенную систему налогообложения не применяют для ФЛП, которые осуществляют следующие виды деятельности:

  1. организация и проведение азартных игр, обмен валют;

  2. производство и торговля подакцизными товарами (за исключением предусмотренных законом случаев);

  3. добыча полезных ископаемых, драгоценных металлов и камней;

  4. финансовое посредничество (кроме страховых агентов и отдельных специалистов, определенных законодательством);

  5. почтовые и телекоммуникационные услуги (кроме курьерских);

  6. продажа предметов искусства и антиквариата, организация аукционов;

  7. проведение гастрольных мероприятий;

  8. технические испытания, исследования, аудит;

  9. предоставление в аренду земельных участков (более 0,2 гектара), жилых (более 400 квадратных метров) и нежилых помещений (более 900 квадратных метров), говорится в Налоговом кодексе.