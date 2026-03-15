ФЛП 2 и 3 группы: чем они отличаются в 2026 году

Будущему предпринимателю очень важно правильно выбрать группу ФЛП. От этого будут зависеть налоговая нагрузка, доступные КВЭДы и условия ведения деятельности.

Какая разница между II и III группами?

Позже изменить группу можно, но сделать это не получится в любой момент, ведь существуют определенные сроки и правила. О ключевых различиях между 2 и 3 группами ФЛП – подробнее объясняет ГНС.

Какие требования ко второй группе ФЛП?

Ее могут выбрать предприниматели, которые работают в сфере предоставления услуг населению или плательщикам единого налога, производства и продажи товаров, а также ресторанного хозяйства. Среди условий:

Количество наемных работников – до 10 человек включительно (или без). Годовой объем дохода – не более 834 минимальных зарплат

(7 211 598 гривен в 2026 году).

Справка: минимальная заработная плата в 2026 году – 8 647 гривен.

Исключения: на второй группе не могут работать ФЛП, которые занимаются посредничеством в сфере недвижимости; предоставлением доступа к Интернету; производством, поставкой и продажей ювелирных изделий и продукции из драгоценных металлов или камней.

Какие требования к третьей группе ФЛП?

Она наиболее гибкая, ведь не имеет ограничений по количеству наемных работников. Основное условие касается годового объема дохода, который не может превышать 1 167 минимальных зарплат (10 091 049 гривен в 2026 году).

Какие налоги платят II и III группы ФЛП?

Упрощенная система налогообложения предусматривает три основных обязательных платежа: единый налог (ЕН), военный сбор (ВС) и единый социальный взнос (ЕСВ).

ФЛП II группы ФЛП III группы ЕН до 20% от минимальной зарплаты (1 729,40 гривны в месяц) 5% от дохода – в случае работы без НДС;

3% от дохода – для плательщиков НДС. ВС 10% от минимальной зарплаты (864,70 гривны в месяц) 1% от фактически полученного дохода ЕСВ 22% от минимальной зарплаты (1 902,34 гривны в месяц)

Полезно! На портале Дия можно пройти тест, который поможет выбрать группу ФЛП, чтобы избежать проблем с налоговой.

Кто не может быть плательщиком единого налога?

Напомним, упрощенную систему налогообложения не применяют для ФЛП, которые осуществляют следующие виды деятельности: