Более 20 000 дел против бизнеса: генпрокурор анонсировал повторную масштабную проверку
- Генпрокурор Руслан Кравченко анонсировал проверку более 20 тысяч уголовных производств, связанных с бизнесом, что втрое больше официальной статистики.
- Каждое производство получит одну из трех оценок: закрытие, назначение экспертизы или передача в суд; совестливый бизнес получит защиту от необоснованного давления.
Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил, что по результатам аудита обнаружили более 20 тысяч уголовных производств, связанных с бизнесом. Это втрое больше, чем указано в официальной статистике дашборда (6249 дел).
Более 20 тысяч дел против бизнеса
В то же время все эти дела еще подлежат проверке. Генпрокурор уточнил, что подход будет жесткий, но объективный. Подробнее информирует 24 Канал.
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Каждое производство получит одну из трех оценок:
- Закрытие дела, если оно годами не расследовалось и не содержит признаков преступления.
- Назначение экспертизы, если доказательств недостаточно, но дело требует дальнейшего анализа.
- Передача в суд, если уже есть выводы экспертиз или сообщение о подозрении.
Совестный бизнес получит защиту
Кравченко заверил, что законный бизнес будет защищен от необоснованного давления, в частности безосновательных обысков и повторных допросов.
"Следствие – не соревнования экспертиз. Ключевыми являются законность, качество и количество собранных доказательств", – добавил генпрокурор.
Он также призвал предпринимателей к открытой коммуникации с правоохранительными органами и предоставлению собственных доказательств.