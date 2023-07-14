5 оригинальных идей для создания собственного дела

Собственное дело – это идея X для многих людей. Это и не удивительно, ведь амбиции и масштабные планы присущи всем, кто стремится добиться успеха.

В то же время, часто все завершается, даже не начавшись, поскольку сложно либо определиться, либо придумать идею для создания собственного дела. Именно поэтому 24 Канал при поддержке партнера Škoda сделал подборку интересных и оригинальных концепций для бизнеса.

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Фудтрак

В Украине, несмотря на разные вызовы, продолжает стремительно развиваться сектор общественного питания. Большинство городов могут похвастаться заведениями с самыми разными кухнями, интерьерами и концепциями. Крайне редко что-то надолго вызывает эффект "вау".

Для тех, кто стремится работать в этой сфере, есть опция, которая поможет выделиться среди конкурентов. Речь идет о популярных, например в США, вагончиках для уличной еды. Среди их преимуществ:

необычная концепция для Украины, которая, скорее всего, привлечет немало внимания;

множество вариантов для воплощения даже самых безумных идей;

возможность менять локацию и шанс работать в разных форматах.

5 оригинальных идей для создания бизнеса / Фото Unsplash

Друг по "заказу"

Сын всемирно известного актера Вилла Смита – Джейден – открыл собственный фудтрак несколько лет назад. Это благотворительный проект "I Love You Restaurant", в котором бесплатную еду могут получить все, кто в этом нуждается.

Современные люди живут в столь быстром темпе, что становится крайне сложно сбалансировать все сферы жизни. Поскольку между работой, романтическими отношениями или семейной жизнью, люди часто теряют контакты с друзьями. С другой стороны, есть и те, кому сложно налаживать контакты в социуме.

Именно поэтому в последние годы набирает популярность такая услуга как друг "по заказу". По сути, за определенную цену этот человек сможет выслушать, поддержать, сходить на концерт или кофейню. На самом деле вариантов множество. Здесь и новые знакомства, и заработок, и достаточно обычная концепция.

Карьерный наставник

Умеете формировать команды, проводить собеседования и подбирать классных людей в должности – можно превратить это в свой бизнес. К тому же эта концепция набирает обороты на Западе.

Возможностей для развития на самом деле очень много. В частности, можно сотрудничать как с компаниями, так и отдельными людьми, поэтому через некоторое время от физического лица-предпринимателя развить свое дело до крупного бренда.

5 оригинальных идей для создания бизнеса / Фото Pexels

Коворкинг с домашними питомцами

Довольно часто в социальных сетях можно увидеть жалобы владельцев животных о неприспособленности публичного пространства для домашних питомцев. Чаще всего, многие заведения отказывают принимать клиентов с песиками или котиками, хотя, конечно, есть исключения.

Так что любовь к животным можно превратить в бизнес. Речь идет о создании коворкинга, куда можно приходить работать с домашними питомцами. Очевидно, что этот план нужно тщательно продумать, чтобы учесть много нюансов. В частности, изучить нишу и потребности клиентов, понять, как организовать пространство для разных животных, а также не забыть позаботиться о комфорте владельцев животных.

Как найти удобного "помощника" для бизнеса

Развитие собственного бизнеса всегда связано с движением. Ведь необходимо проводить переговоры, осматривать объекты недвижимости, перевозить самые разные вещи. И таких задач сотни, а количество часов в сутки ограничено. Успеть все и не сойти с ума поможет удобное авто.

Для примера, следует обратить внимание на Škoda Kodiaq – большой, мощный, современный и просторный семиместный кроссовер. Его салон может вмещать как пять, так и семь человек, и ни один из них не будет жаловаться на усталость во время поездки. Ведь Kodiaq – самый большой внедорожник в семье Skoda и, конечно, самый удобный для длительных путешествий.

Комфорт водителя и пассажиров обеспечивается благодаря богатому оснащению авто, имеющему, в частности, следующие элементы:

бесключевой доступ;

подогрев сидений;

задний парктроник;

двухзонный климат-контроль и многое другое.

Škoda Kodiaq – авто, созданное для комфорта водителя и пассажиров / Фото

Система подключения к смартфону покажет ситуацию в автомобиле, даже если владелец находится в другом городе. А в самой роскошной версии L&K кроссовер имеет кожаный салон, премиальную аудиосистему Canton с 10 динамиками и навигационную систему Amundsen.

При движении владелец Škoda Kodiaq всегда будет чувствовать себя уверенно, ведь в моторной гамме на выбор – бензиновые или дизельные двигатели мощностью 150 – 200 лошадиных сил с автоматической коробкой передач. Помимо этого, полный привод обеспечит беспроблемное передвижение на любых дорогах и вне их.

Таким образом, Škoda Kodiaq не зря считается флагманом бренда в семье кроссоверов – в нем введены лучшие технологии, доступные в европейском автопроме.