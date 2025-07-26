5 профессий, которые исчезнут в ближайшее время

Развитие искусственного интеллекта, автоматизация, цифровизация и новые потребительские привычки меняют не только бизнес-модели, но и рынок труда. Некоторые профессии, которые еще недавно считались незаменимыми, могут оказаться под угрозой исчезновения.

Какие профессии на грани исчезновения?

Какие именно специальности могут или исчезнуть полностью, или претерпеть критические изменения уже в ближайшие годы, анализировал 24 Канал.

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Кассиры в магазинах

С развитием самообслуживания, бесконтактных оплат и онлайн-шопинга, роль кассира становится все менее нужной. Ритейлеры по всему миру внедряют кассы самообслуживания. Предположительно, в недалеком будущем супермаркеты станут пространством без очередей и людей на кассе. Правда, в Украине этот процесс пока не такой стремительный, однако тренд очевиден.

Что взамен? Специалисты по клиентскому сервису, операторы онлайн-поддержки, администраторы цифровых систем контроля.

Операторы колл-центров

Благодаря развитию нейросетей и чат-ботов, все больше компаний заменяют живую поддержку автоматизированными системами. Искусственный интеллект уже способен вести полноценные диалоги, распознавать намерения клиента и решать типичные запросы без участия человека.

Что взамен? Аналитики клиентского опыта, UX-дизайнеры сервисов, инженеры по созданию голосовых интерфейсов.

Бухгалтеры на рутинных задачах

Программы автоматизированного учета – от украинских до международных (например QuickBooks, Xero или SAP) – уже заменяют ручную работу бухгалтеров. Благодаря интеграции с банками, CRM и налоговыми системами многие процессы – от счетов до отчетности – выполняются без участия человека.

Что взамен? Бизнес-аналитики, консультанты по финансовому планированию, специалисты по налоговому структурированию.

Печатники, операторы копировальных центров

Компании массово переходят на цифровой документооборот, учебные заведения – на онлайн-платформы, а потребители – на экраны вместо журналов и печатных изданий. Спрос на печать значительно сокращается, поэтому и специалисты в этой сфере остаются без стабильной работы.

Что взамен? Специалисты по цифровому контенту, дизайнеры презентаций, менеджеры по информационному потоку.

Традиционные туристические агенты

В наше время фактически каждый может самостоятельно спланировать путешествие онлайн. В частности, выбрать рейс, забронировать отель, составить маршрут. Онлайн-сервисы и приложения вроде Booking, Skyscanner или AirBnb вытеснили необходимость в посредниках.

Что взамен? Авторские тревел-планеры, организаторы нишевых туров, тревел-блогеры, консультанты по впечатлениям.