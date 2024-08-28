Необлагаемый минимум в Украине: как он рассчитывается

28 августа 2024, 15:54
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Автор: Екатерина Добровольская

Источник:

Государственная налоговая служба

Необлагаемый минимум доходов граждан служит основой для расчета размеров штрафов, взысканий и судебных расходов в различных отраслях права. Кроме того, этот показатель имеет применение в бухгалтерском учете.

Необлагаемый минимум в Украине

Размер необлагаемого минимума доходов граждан в Украине составляет 17 гривен, согласно Налоговому кодексу Украины. Именно от этой суммы зависит расчет штрафов и административных наказаний в случае их назначения.

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Например! Если назначен штраф в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, то эта сумма соответственно составляет 850 гривен.

Исключения касаются преступлений и правонарушений в административном и уголовном законодательстве, где сумма необлагаемого минимума равна размеру налоговой социальной льготы.

Какова сумма налоговой социальной льготы в 2024 году?

Налоговая социальная льгота составляет 50% от прожиточного минимума для трудоспособного лица, устанавливаемого законом на 1 января текущего года. В 2024 году прожиточный минимум для одного человека в месяц составляет 3 028 гривен, что делает налоговую социальную льготу в размере 1 514 гривен.