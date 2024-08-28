Неоподаткований мінімум в Україні

Розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян в Україні становить 17 гривень, згідно з Податковим кодексом України. Саме від цієї суми залежить розрахунок штрафів та адміністративних покарань у разі їх призначення.

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Наприклад! Якщо призначено штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, то ця сума відповідно становить 850 гривень.

Винятки стосуються злочинів та правопорушень в адміністративному та кримінальному законодавстві, де сума неоподатковуваного мінімуму дорівнює розміру податкової соціальної пільги.