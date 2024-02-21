Укрзализныця сэкономила 800 миллионов гривен – на что теперь направят эти деньги

В 2023 году Укрзализныця использовала лишь 4,2 миллиарда гривен из тех 5, которые ей выделило правительство. Теперь остаток направят на другие нужды.

Куда пойдут сэкономленные Укрзализныцей деньги

По итогам 2023 года Укрзализныце удалось сэкономить 800 миллионов гривен. Суммарные расходы компании составили 4,2 миллиарда.

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В частности, Укрзализныця направила средства на социальные проекты, например, закупку пассажирских вагонов у Крюковского вагоностроительного завода. Речь идет о 66 новых вагонах, 16 из которых – плацкартные. Их поставка состоится в 2025 году.

Также компания окончательно рассчиталась за 100 новых пассажирских вагонов, которые были заказаны еще в 2021 году. Из них часть уже эксплуатировали для эвакуации мирных жителей в 2022 году.

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Теперь Укрзализныця будет обращаться за государственной поддержкой исключительно по финансированию социальных и стратегических проектов. Также компания рассчитывает на поддержку партнеров и международных финансовых институтов.

Что касается сэкономленных средств в размере 800 миллионов, то порядок их использования предусмотрен Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2024 год". Их направят на ремонт автомобильных дорог.