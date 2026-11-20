Польская сеть дискаунтеров Pepco продолжает расширять свое присутствие в Украине и готовится к открытию нового магазина. На этот раз торговая точка начнет работу в большом торговом центре, а в первый день покупателям обещают специальную скидку.

Где и когда откроется новый магазин Pepco

Новый магазин Pepco откроется в Черновцах – в торгово-развлекательном центре Bukovyna Mall по адресу: Галицкий Шлях, 11, сообщили в компании.

Открытие состоится 9 декабря в 10:30. В честь запуска магазина покупателям предложат скидку 20%. В торговой точке можно будет приобрести товары для всей семьи по доступным ценам.

Расширение сети продолжается и в других городах Украины. В частности, еще один магазин Pepco должен открыться 27 ноября в Тернополе – в торговом центре "Подоляны".

Как Pepco начала работу в Украине

Первые три магазина польского дискаунтера в Украине начали работу в октябре 2026 года. Все они расположены в Киеве: в ТРЦ Respublika Park, в ТРЦ Retroville и в ТЦ DREAM yellow.

Ассортимент Pepco охватывает товары для различных категорий покупателей. В магазинах сети представлены:

одежда для женщин, мужчин и детей;

товары для дома;

игрушки и школьные принадлежности;

сезонная продукция.

Интересно! По информации компании, по состоянию на середину сентября более 20 локаций находились на этапе согласования условий и подготовки договоров аренды. Это свидетельствует о планах сети и дальше расширять присутствие в Украине.

Какие цены в Pepco

Ближайшим конкурентом Pepco по сочетанию одежды и товаров для дома является Sinsay. В категориях домашнего текстиля и декора сеть также пересекается с JYSK, а в недорогих бытовых товарах – с "Авророй".

По данным Retailers.ua, цены в Pepco на чашки начинаются от 70 гривен, на детские футболки – от 95 гривен, а на мягкие игрушки – от 119 гривен. В то же время доступные цены не означают, что все товары здесь дешевле, чем у конкурентов.

Какие цены в Pepco / инфографика Retailers.ua

В Pepco также видят возможности для развития в нише IKEA. Операционный директор компании Марцин Станко ранее отмечал, что часть ассортимента польской сети похожа на предложения шведского ритейлера, а его отсутствие в Украине создает дополнительные возможности для Pepco.