Adobe удалось побить все прогнозы и увеличить свои прибыли на четверть

Компания Adobe, занимающаяся программным обеспечением для изображений и других файлов, опубликовала отчет за третий финансовый квартал. Дела компании идут гораздо лучше, чем ожидалось.

Крупнейший в мире разработчик программ обработки файлов Adobe сумел существенно улучшить свои финансовые показатели в третьем финансовом квартале. Компания не только выполнила план, но превысила все прогнозы аналитиков.

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В частности, чистая прибыль компании выросла на 23%. Выручку удалось увеличить на 10%. В денежном исчислении Adobe за квартал заработал 1,4 миллиарда долларов. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем делали прогноз на уровне 1,32 миллиарда.

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