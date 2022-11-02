Послепандемическое восстановление: Airbnb заявила о самом прибыльном квартале за всю историю

Доходы платформы для аренды жилья Airbnb составили 2,88 миллиарда долларов по итогам третьего квартала 2022 года. Компания назвала последние три месяца самыми прибыльными за всю историю существования сервиса.

Так, доходы выросли на 29% против июля – сентября прошлого года. Чистая прибыль при этом составила 1,2 миллиарда долларов, когда за аналогичный период 2021 года показатель достиг 834 миллионов.

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Результаты Airbnb в третьем квартале 2022 года

В компании отчитались, что количество бронирований в период с июля по сентябрь этого года выросло на 25% – до 100 миллионов. Вместе с тем общая сумма аренды на платформе повысилась на 31%, до 15,6 миллиарда долларов.

В то же время среднесуточная стоимость бронирования выросла на 5% в годовом исчислении – до 156 долларов в сутки. В компании отмечают, что прошлый квартал стал самым прибыльным за время существования сервиса, однако результаты могли быть еще лучше, если бы не глобальные геополитические и макроэкономические проблемы.

В Airbnb отмечают, что добиться рекордных результатов им удалось благодаря отмене ковидных ограничений, ведь люди снова начали больше путешествовать.

Кроме того, платформа зафиксировала рост количества бронирований с длительным пребыванием – 20% всех оформленных аренд жилья на сервисе пришлось на бронирования сроком более 28 дней.

В то же время, как отмечают в Airbnb, растет количество тех, кто сдает жилье в аренду – люди все больше заинтересованы в дополнительном заработке.