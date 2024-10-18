Борьба будет ожесточенная: "Аэрок" выставили на продажу с ценой почти в 1 миллиард – дата торгов
Источник:ФГИУ
Завод стройматериалов "Аэрок" уйдет с молотка. Его продажа состоится в рамках большой приватизации.
Громкий аукцион
Сейчас государству принадлежит 100% уставного капитала ООО "Аэрок". 19 декабря состоится онлайн-аукцион по продаже актива, информирует ФГИУ.
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Инвесторы смогут побороться за актив в электронной системе "Прозорро.Продажи". Стартовая цена лота составляет 965,33 миллиона гривен.
Новому владельцу надо будет сохранить вид деятельности, погасить долги перед работниками и бюджетом и погасить просроченную кредиторскую задолженность.
Что известно об активе
Украина национализировала "Аэрок" в 2023 году. Ранее компания принадлежала российскому олигарху Андрею Молчанову. Он входит в круг Путина и активно спонсирует "Единую Рассию".
В собственности "Аэрок" находятся два завода в Киевской области – Обухове и Березани.