Один из ключевых транспортных узлов России – аэропорт "Домодедово" стремительно приближается к банкротству.

Аэропорт "Домодедово" тонет в долгах?

Долговая нагрузка достигла 70 миллиардов рублей, из которых 34 миллиарда – в национальной валюте, а еще около 450 миллионов – в долларах США, сообщают росСМИ со ссылкой на нового гендиректора аэропорта Андрея Иванова, информирует 24 Канал.

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Уже в следующем году компании придется выплатить 8 миллиардов только в виде процентов по займам. Поэтому, как пишут россияне, в связи с критической ситуацией "Домодедово" ведет переговоры с кредиторами по реструктуризации долгов. Часть налоговой задолженности власти временно разрешили направить на зарплаты работникам.

Насколько снизился пассажиропоток?

Главными причинами финансового упадка называют резкое падение пассажиропотока, уменьшение доходов и рост убытков – при этом расходы не сокращались, а операционная эффективность не улучшалась.

В 2023 году аэропорт обслужил почти 20 миллионов пассажиров. В 2024-м - только 15,5 миллионов. По прогнозам, в 2025 году эта цифра снизится до 13,5 миллионов. Это вдвое меньше реальной пропускной способности аэропорта.

Параллельно падают и финансовые показатели. Выручка снижается третий год подряд:

2023 год - 34 миллиарда рублей;

2024 год - 31 миллиард рублей;

2025 год (прогноз) - 30 миллиардов рублей.

А вот убытки только растут:

2023 год - почти 7 миллиардов рублей;

2024 год - 7,2 миллиарда рублей;

2025 год (ожидания) - до 10 миллиардов рублей.

Кроме этого, предприятия группы имеют около 650 миллионов рублей текущей задолженности перед кредиторами, а также аналогичную сумму долгов по выплате заработных плат.

Что известно о санкциях, вывода капитала и национализации?

Владельцем основных активов "Домодедово" была компания "ДМЭ Холдинг". По информации российских СМИ, Генпрокуратура РФ обвинила бывших бенефициаров - Дмитрия Каменщика и Валерия Когана - в выводе прибыли за границу, поскольку оба имеют иностранное резидентство. В результате суд принял решение о национализации объекта.

Важно! Проблемы аэропорта – не что-то уникальное. По оценкам украинской разведки, к 2027 году России грозит полный коллапс в сфере пассажирских авиаперевозок. Основная причина – санкции Запада, заблокировали доступ российских компаний к сервисному обслуживанию самолетов Boeing и Airbus. Как следствие, расходы на техобслуживание выросли на 38%, а около половины самолетов Airbus уже выведены из эксплуатации. В компании S7, например, из 39 самолетов A320/321 в рабочем состоянии остаются только 8.