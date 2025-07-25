Аэропорт "Домодедово" на грани банкротства: долги, падение пассажиропотока и финансовый коллапс
- Аэропорт "Домодедово" сталкивается с серьезными долговыми проблемами, имея 70 миллиардов рублей долга и обязательства выплатить 8 миллиардов в виде процентов в следующем году.
- Пассажиропоток аэропорта существенно снизился с 20 миллионов пассажиров в 2023 году до прогнозируемых 13,5 миллионов в 2025 году, что сопровождается падением выручки и ростом убытков.
Один из ключевых транспортных узлов России – аэропорт "Домодедово" стремительно приближается к банкротству.
Аэропорт "Домодедово" тонет в долгах?
Долговая нагрузка достигла 70 миллиардов рублей, из которых 34 миллиарда – в национальной валюте, а еще около 450 миллионов – в долларах США, сообщают росСМИ со ссылкой на нового гендиректора аэропорта Андрея Иванова, информирует 24 Канал.
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Уже в следующем году компании придется выплатить 8 миллиардов только в виде процентов по займам. Поэтому, как пишут россияне, в связи с критической ситуацией "Домодедово" ведет переговоры с кредиторами по реструктуризации долгов. Часть налоговой задолженности власти временно разрешили направить на зарплаты работникам.
Насколько снизился пассажиропоток?
Главными причинами финансового упадка называют резкое падение пассажиропотока, уменьшение доходов и рост убытков – при этом расходы не сокращались, а операционная эффективность не улучшалась.
В 2023 году аэропорт обслужил почти 20 миллионов пассажиров. В 2024-м - только 15,5 миллионов. По прогнозам, в 2025 году эта цифра снизится до 13,5 миллионов. Это вдвое меньше реальной пропускной способности аэропорта.
Параллельно падают и финансовые показатели. Выручка снижается третий год подряд:
- 2023 год - 34 миллиарда рублей;
- 2024 год - 31 миллиард рублей;
- 2025 год (прогноз) - 30 миллиардов рублей.
А вот убытки только растут:
- 2023 год - почти 7 миллиардов рублей;
- 2024 год - 7,2 миллиарда рублей;
- 2025 год (ожидания) - до 10 миллиардов рублей.
Кроме этого, предприятия группы имеют около 650 миллионов рублей текущей задолженности перед кредиторами, а также аналогичную сумму долгов по выплате заработных плат.
Что известно о санкциях, вывода капитала и национализации?
Владельцем основных активов "Домодедово" была компания "ДМЭ Холдинг". По информации российских СМИ, Генпрокуратура РФ обвинила бывших бенефициаров - Дмитрия Каменщика и Валерия Когана - в выводе прибыли за границу, поскольку оба имеют иностранное резидентство. В результате суд принял решение о национализации объекта.
Важно! Проблемы аэропорта – не что-то уникальное. По оценкам украинской разведки, к 2027 году России грозит полный коллапс в сфере пассажирских авиаперевозок. Основная причина – санкции Запада, заблокировали доступ российских компаний к сервисному обслуживанию самолетов Boeing и Airbus. Как следствие, расходы на техобслуживание выросли на 38%, а около половины самолетов Airbus уже выведены из эксплуатации. В компании S7, например, из 39 самолетов A320/321 в рабочем состоянии остаются только 8.