Лоукостеры готовы летать: стало известно, когда сможет возобновить работу аэропорт Одессы

Одесский международный аэропорт будет готов принимать рейсы через 114 дней после прекращения боевых действий. Лоукостеры разработали планы возвращения на украинский рынок.

План восстановления аэропорта

Об этом сообщил его руководитель Владимир Семенченко для издания "Думская", информирует 24 Канал. По его словам, администрация уже разработала детальный план восстановления аэропорта и определила сроки ликвидации последствий обстрелов.

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Ожидается, что Одесса станет третьим аэропортом, который возобновит работу после Киева и Львова.

Наши специалисты поддерживают аэродромное оборудование в рабочем состоянии, но для полноценного функционирования аэропорта нужно вернуть персонал и провести повторную подготовку сотрудников,

– отметил Семенченко.

Препятствия восстановлению авиасообщения

Еще одним препятствием для быстрого восстановления является необходимость проверки навигационных систем.

"Всем украинским аэропортам придется провести калибровку приборов и проверку точности захода на посадку. Это займет не менее месяца, даже если персонал будет полностью готов", – добавил он.

Что этому предшествовало

На прошлой неделе глава Ryanair Майкл О'Лири заявил, что авиакомпания разрабатывает планы возвращения на украинский рынок и надеется на скорое завершение войны. Он отметил, что Ryanair готов открыть 24 маршрута в Киев и Львов.

Аналогичную позицию высказал гендиректор Wizz Air Йожеф Варади, заявив, что компания возобновит работу в Киеве и Львове в течение 6 месяцев после завершения боевых действий. По его словам, на начальном этапе планируется запустить 60 маршрутов с расчетом на 5 миллионов пассажиров в год.

Заметьте. Эти заявления свидетельствуют, что европейские лоукостеры уже начали борьбу за украинский рынок, как это было до полномасштабного вторжения. До 2022 года Ryanair и Wizz Air активно конкурировали, предлагая одинаковые маршруты и снижая цены, часто работая в убыток, чтобы вытеснить соперника.