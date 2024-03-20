Мечта или реальность: возможно ли возобновление авиарейсов из Украины

О восстановлении авиасообщения с Украиной речь идет уже более года. Впрочем, риски слишком велики, ведь все города Украины в радиусе достижения российских дальнобойных ракет. Кроме того, еще не разработан план безопасности, который гарантировал бы 100% защищенность для пассажиров. В то же время переговоры украинской стороны с американскими и европейскими представителями продолжаются.

Возможно ли возобновление авиарейсов из Украины

На запрос 24 Канала в пресс-центре Международного аэропорта "Борисполь" ответили, что возобновление полетов будет зависеть от ситуации с безопасностью, когда на 100% руководство будет уверено в безопасности полетов, а также, когда будут получены на это все необходимые разрешения.

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что вопросы о восстановлении авиасообщения начали все чаще звучать в инфопространстве. Так, еще летом 2023 года CEO авиакомпании-лоукостера Ryanair Майкл О'Лири в интервью Интерфакс-Украина сообщил, что рассматриваются варианты относительно возобновления полетов из Украины. По словам О'Лири, вероятнее всего, восстановление должно было прийтись на конец 2023 года. Впрочем, этого не случилось, но разговоры об этом до сих пор продолжаются.

Недавно стало известно, что Украина уже начала переговоры по восстановлению авиасообщения.

В интервью РБК-Украина вице-премьер по восстановлению, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков рассказал, что украинская сторона передает европейским и американским регуляторам свое видение, как будет рынок работать в условиях военного положения.

Министр привел в пример Израиль, где работают аэропорты, куда в любой момент могут прилетать ракеты. Именно поэтому Украина немало времени проводит в консультациях с администрацией гражданской авиации страны.

К слову, как заявили в аэропорту "Борисполь" во время разговора с 24 Каналом, их руководство максимально способствует решению вопроса по привлечению авиаперевозчиков к восстановлению полетов в Украину, как только будет это разрешено относительно вопросов безопасности.

Мы на постоянной связи с украинскими и европейскими перевозчиками, что исторически летали в аэропорт "Борисполь", и с потенциальными новыми партнерами, которые еще присматриваются к возможностям украинского рынка авиаперевозок. Мы считаем, что авиаперевозчики видят потенциал Украины и хотят быть готовыми к возобновлению полетов, как только это станет возможным из соображений безопасности,

– добавили там.

Как реагируют в авиакомпаниях

В эксклюзивном комментарии 24 Каналу компания SkyUP сообщила, что на сегодня вся территория Украины находится под угрозой потенциального ракетного удара со стороны России. И сейчас главное понять, кто возьмет на себя ответственность обеспечивать безопасность и гарантировать ее для пассажиров.

Речь не идет об одном конкретном городе, поскольку наш враг видит всю Украину как потенциальную мишень. Невозможно организовать ни один рейс без надлежащего страхования, а также без разрешения владельцев лизинговых самолетов, которые предоставляют их для эксплуатации авиакомпаниям,

– объясняют в компании.

Кроме того, для открытия любого аэропорта в условиях войны необходимо обеспечить безопасность полетов, что требует сотрудничества с глобальной экосистемой.

Решение об открытии любого аэропорта, в первую очередь, будет принято в соответствии с комплексным анализом от авиационных властей Украины, в частности, с учетом военно-политической ситуации.

Оценку также предоставят EASA и компетентные органы стран-операторов, осуществляющих полеты в Украину.

Восстановление работы авиации будет зависеть от активной позиции государства, диалога с украинскими бизнесами и интереса международных инвесторов.

В SkyUP добавили, что их деятельность за границами позволяет поддерживать воздушный флот в рабочем состоянии, и они планируют вернуться в украинское небо, когда это будет возможно, с новым опытом и высокими стандартами обслуживания.

На ком будет ответственность в случае несчастного случая

В комментарии 24 Каналу юрист Олег Бондарь заметил, что на третьем году полномасштабного вторжения трудно называть ракетную опасность непредсказуемыми обстоятельствами. Тем более не является такая угроза непредсказуемой для гражданской авиации.

Олег Бондарь Управляющий партнер ECOVIS Бондарь и Бондарь На этот случай существуют многочисленные нормативы – от стандартов ИКАО до инструкций авиационных властей – как выпускать самолет в рейс, открывать ли воздушное пространство, в том числе и в зонах, где ведутся вооруженные конфликты. Ключевым элементом такого решения является тщательная оценка существующих угроз и способности каждого субъекта авиационной деятельности их предотвращать.

Эксперт назвал определенные инструменты, которые обязательно используются для оценки ситуации:

матрица угроз,

перечни зон повышенного риска,

глобальные информационные системы, которые подсвечивают обстановку безопасности на маршрутах или в регионах,

система оперативных оповещений NOTAM,

наконец, государства как ключевые стейкхолдеры имеют доступ к разведывательным данным и военной информации.

Бондарь добавляет, что каждый, кто причастен к процессу авиационного сообщения, а это аэропорт, аэронавигационная служба, регулятор, собственно авиаперевозчик, каждый из них имеет своим приоритетным и основной обязанностью обеспечения безопасности.

А ответственность в итоге зависит от:

действий, которые привели или способствовали нарушению безопасности,

того, своевременно ли регулятор не инициировал ограничение полетов,

не принял ли авиаперевозчик во внимание сообщения об эскалации угроз,

не был ли организован своевременный обмен информацией по безопасности и тому подобное.

Статистика свидетельствует, что катастрофические случаи, это, как правило, результат комплекса просчетов и недостатков.

Юрист объясняет, что окончательное решение об осуществлении полета принимает капитан воздушного судна, а значит авиаперевозчик будет, наверное, первым, кто должен урегулировать претензии в случае несчастного случая.

Есть определенный лимит так называемой "безусловной" ответственности, когда авиакомпания должна компенсировать ущерб независимо от ее ответственности. Для украинских перевозчиков он, как правило, установлен в размере около 160 тысяч евро. Требования сверх указанного лимита требуют доказательства умысла или халатности со стороны перевозчика,

– отмечает Олег Бондарь.

Ответственность других лиц ничем не ограничена, и если их действия или бездействие привели, или способствовали катастрофе, они могут быть привлечены к суду. При этом речь идет не только о материальной, но и прежде всего об уголовной ответственности.

Обычно авиаперевозчики и другой авиационный бизнес (аэропорты, служба аэронавигации и т.д.) обязаны иметь страховое покрытие своей ответственности. Это достаточно обременительные риски, и преимущественно они перестраховываются на международных рынках, типа Lloyd's.

Кто такие Lloyd's Лондонская ведущая компания в мире страховых рынков, которая привлекает весь мир разработанностью условий страхования и доскональной трактовкой на случай события. Компания преимущественно сконцентрирована на четырех основных видах страховой деятельности – морские, не морские, авиационные и автомобильные риски.

Будут ли готовы международные перестраховщики принимать такие риски сейчас в случае открытия воздушного пространства, сказать трудно. Но в январе – феврале 2022 года, перед полномасштабным вторжением, почти всем украинским перевозчикам аннулировали страховые полисы, или резко в разы повысили тарифы,

– отметил юрист.

В качестве примера – Израиль

Осенью 2023 года Израиль проголосовал за введение состояния войны вследствие нападения террористической группировки ХАМАС. Несмотря на это, на сегодня авиапространство над страной не закрыто и авиасообщение с другими странами мира в дальнейшем происходит.

После нападения на страну террористической организации ХАМАС не все авиакомпании вернулись в авиапространство Израиля. Впрочем, есть такие, что остались и продолжают осуществлять рейсы.

По состоянию на 18 марта, проложить авиамаршрут из европейских городов в крупнейшие города Израиля туристам и не только удается. Журналисты 24 Канала попытались приобрести билеты из аэропорта имени Фредерика Шопена в Варшаве в международный аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве.