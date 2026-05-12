Дия будет следить за алкоголем и сигаретами: что изменит для украинцев новая реформа

Украинский бюджет ежегодно теряет около 30 миллиардов гривен из-за теневого рынка подакцизной продукции. Именно поэтому правительство начало реформу рынка и запускает электронную систему еАкциз.

Смогут ли украинцы самостоятельно проверять алкоголь и сигареты?

Как пояснила заместитель министра цифровой трансформации Зоряна Стецюк, новая система предусматривает полную цифровизацию акцизных марок для алкоголя и табака, пишет 24 Канал.

Каждая пачка сигарет или бутылка алкоголя будет иметь уникальный DataMatrix-код, с помощью которого можно будет отследить движение товара.

Зоряна Стецюк Заместитель министра цифровой трансформации По сути, бизнес переходит от работы с бумажной маркой к работе с электронной маркой и цифровой фиксацией операций. Именно для этого и нужен этап тестирования, чтобы производители, импортеры и другие участники рынка отработали процесс до полного запуска и настроили свои системы для работы с еАкцизом.

По замыслу правительства, система должна не только усложнить работу нелегального рынка, но и упростить жизнь легальному бизнесу. Речь идет об уменьшении бумажной бюрократии, автоматизации процессов и дополнительной защите брендов от подделок:

Одним из главных изменений станет возможность для обычных покупателей самостоятельно проверять легальность товара через приложение Дія.

Для этого достаточно будет отсканировать код на упаковке.

Если информации нет или данные не совпадают, об этом можно будет сообщить. То есть потребитель впервые получает реальный инструмент контроля прямо в своем смартфоне,

– заключает чиновница.

Чем украинский еАкциз отличается от европейской системы?

Еще осенью прошлого года стало известно, что система переходит к этапу тестирования полного функционала. А уже с января этого года планировали добавить возможность работы даже в офлайн-режиме.

По словам Зоряны Стецюк, только в феврале система уже обработала около 2 миллионов операций. За это время было заказано почти 2 миллиона уникальных идентификаторов и активировано более 21 тысячи электронных марок:

В Минцифры также призывают малый и средний бизнес активнее участвовать в тестировании новой системы.

В министерстве добавляют, что украинский еАкциз создавали на базе европейской системы Tobacco Track&Trace, однако украинская версия получила более широкий функционал.

Кроме табачной продукции, система будет охватывать также алкоголь и сможет работать даже без стабильного интернета, что особенно важно в украинских условиях.

Что это значит для бизнеса?

Для легального бизнеса запуск системы будет означать дополнительную цифровизацию процессов, но одновременно – и меньше бумажной бюрократии. Ожидается автоматизация заказа акцизных марок, упрощение отчетности и лучшая защита брендов от подделок.

Команда уже обеспечила разработку ключевого функционала системы, провела серию обучающих вебинаров для бизнеса и проводит тестирование с рынком. Важно, что параллельно разрабатывались и решения для работы оффлайн, то есть система проектируется с учетом реальных условий работы в Украине,

– рассказала Зоряна Стецюк.

Заметьте! Запуск системы еАкциз может существенно изменить рынок алкоголя и табака в Украине. В то же время успех реформы будет зависеть от нескольких факторов: технической стабильности системы, готовности бизнеса работать по новым правилам и эффективности контроля со стороны государства.

Как акциз влияет на цены?

С 1 апреля в Украине произошло повышение акциза на сигареты на 10%, которое несколько скажется на розничной цене. Однако основное подорожание ждет впереди. Повышение акциза на сигареты в Украине происходит в рамках евроинтеграции. Изменения в апреле добавляют к цене пачки 8 – 10 гривен. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал экономист Олег Гетман.

По словам эксперта, основные повышения акциза запланированы в Налоговом кодексе и будут происходить в последующие годы. Таким образом, налог приблизится к минимальной ставке Европейского Союза.

Олег Гетман Экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы В апреле это просто небольшое техническое повышение. Все основные повышения будут с 1 января ежегодно. Они приближают нас к минимальной ставке 90 евро за тысячу сигарет. За прошлый год у нас уже около 80 евро, нынешний год – 86 евро, 2027 год – около 90 и на 28-й мы выходим на минимальный уровень ЕС.

Как объясняет экономист, апрельское повышение является техническим, ведь доля акциза в розничной цене сигарет меньше необходимых 60%. Чтобы достичь нужного уровня, применяют коэффициент 1,1 к минимальному акцизному налоговому обязательству. Соответственно, акциз автоматически возрастает на 10%.

По словам Олега Гетмана, каждый следующий этап повышения акцизного налога в среднем будет увеличивать цену сигарет примерно на 15 – 20 гривен.

От текущей цены пачки дважды по плюс 20 гривен и где-то на таком уровне они должны остановиться. Видимо, будет не более, чем 200 гривен за пачку хороших сигарет,

– предполагает эксперт.

Как ранее рассказывал в комментарии 24 Каналу экономист Олег Пендзин, повышение акциза в Украине происходит, чтобы Украина не стала в Европе "анклавом дешевых сигарет", куда будут ехать покупать граждане соседних стран. Наличие значительно более дешевых сигарет в Украине было болезненным вопросом для европейских соседей, говорит эксперт.

Повышение акциза на табачные изделия добавляет поступлений в госбюджет, но и влияет на теневую долю рынка сигарет. По словам экономиста Олега Гетмана, сейчас в Украине ее оценивают в около 17%, а этот процент мог бы быть выше, если бы не работа правоохранителей, налоговиков и законодателей.

Ценой невероятных усилий правоохранительных органов, ВСК по вопросам экономической безопасности, налоговых органов сейчас тень удается держать в пределах 16 – 17%. Это достаточно много. Когда акциз был небольшим лет 5 назад, теневая доля составляла 3 – 5%. При увеличении акцизов растет разрыв между производством "серой" пачки и пачки с уплаченными налогами. Сейчас он составляет почти 100 гривен,

– говорит Олег Гетман.

Какие убытки приносят государству теневые схемы?