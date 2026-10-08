Кабмин отменил ограничения для производителей алкоголя и сигарет: что изменилось

Кабинет министров изменил порядок подачи заявок-расчетов на приобретение марок акцизного налога. Новые правила касаются предприятий, занимающихся производством и продажей алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет.

Как изменились правила

В правила изготовления, хранения, продажи акцизных марок и маркировки подакцизной продукции внесены поправки, пишет "Интерфакс-Украина".

Основное изменение касается сроков подачи предварительных заявок-расчетов. Ранее бизнес должен был подавать такие заявки до 8 и 18 числа соответствующего месяца, а теперь эти ограничения отменены. Таким образом, компании могут:

подавать заявку-расчет в течение всего месяца;

скорректировать уже поданную заявку в этот же период;

сделать это в том месяце, когда заказывается изготовление необходимого количества акцизных марок.

Изменения должны сделать процедуру заказа акцизных марок более гибкой. Компании получили возможность подавать и корректировать заявки тогда, когда возникает соответствующая необходимость в течение месяца.

Какие проблемы ранее обсуждал бизнес

В то же время производители и импортеры подакцизной продукции ранее поднимали перед государственными органами и другие вопросы. В частности, бизнес жаловался на проблему компенсации уплаченного акцизного налога за импортированные в Украину подакцизные товары, которые были уничтожены еще до их продажи.

Этот вопрос обсуждался во время встречи представителей бизнеса с ГНС в сентябре, а также на заседании финансового комитета Верховной Рады в августе.

Напомним, что украинское правительство внедряет электронную систему еАкциз для цифровизации акцизных марок на алкоголь и сигареты, которая предусматривает использование уникальных DataMatrix-кодов.

Система позволит потребителям проверять легальность товаров через приложение "Дія" и будет способствовать борьбе с теневым рынком, сокращению бюрократии и защите брендов от подделок.