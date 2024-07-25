Украина национализировала активы еще одного российского олигарха: о ком идет речь

Согласно материалам СБУ, Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о передаче ЧАО "Винницабытхим" в доход Украины. Кому он принадлежал до этого, читайте дальше.

Кому до этого принадлежал "Винницабытхим"

Как сообщается, ЧАО "Винницабытхим" принадлежал российскому олигарху Виктору Кононову. Согласно материалам производства, на этом предприятии производили косметическую продукцию и бытовую химию под брендами "Ушастый нянь", "Мистер Чистер", "Sarma" и другие.

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Речь идет о передаче государству 100% акций компании вместе со всеми ее банковскими счетами, промышленными мощностями, транспортом и недвижимостью. Общая стоимость национализированных активов ведущего производителя бытовой химии в Украине превышает 2 миллиарда гривен.

Что известно о Викторе Кононове? Кононов является генеральным директором и одним из бенефициарных владельцев подсанкционной российской компании "Невская косметика", которой принадлежали активы винницкого предприятия. Российский миллиардер открыто поддерживает войну против Украины и является одним из ключевых доноров бюджета России.

Чтобы избежать национализации продукции винницкого филиала, топ-менеджмент компании Кононова пытался вывезти ее из Украины под видом гуманитарных грузов. Сотрудники Службы безопасности оперативно разоблачили эту схему и заблокировали ее в июле 2022 года. Сейчас продолжается расследование.