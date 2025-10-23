Рада отменила обязательные акты выполненных работ, но с условиями

Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала законопроект, который отменяет обязательность актов выполненных работ и оказанных услуг.

Рада поддержала закон

За соответствующую редакцию, предложенную нардепом Даниилом Гетманцевым, проголосовали 271 депутат. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует 24 Канал.

Смотрите также На какие вакансии вырос спрос осенью и какие зарплаты предлагают работодатели

В дальнейшем документ пройдет доработку в налоговом комитете ВРУ, а затем будет вынесен на голосование во втором чтении. При условии поддержки парламентом и подписи Президента закон вступит в силу.

Что изменится для бизнеса

Акты выполненных работ как первичный финансовый документ применяются только на постсоветском пространстве. В то же время документы приемки-передачи, которые удостоверяют факт принятия качества работ, не является первичной финансовой документацией.

Опрос среди предпринимателей показал, что 74,1% поддерживают идею отказа от обязательных актов и считают, что это упростит их работу.

По оценкам CASE Украина, в ценах 2021 года экономия от отмены обязательных актов могла бы составить до 34 млрд грн в год, что равняется около 0,6% ВВП.

Альтернативный правительственный проект

Еще в сентябре премьер-министр Юлия Свириденко объявила об инициативе отмены обязательных актов выполненных работ. По ее оценке, это могло бы сэкономить бизнесу до 20 миллиардов гривен в год.

Правительство подало в Верховную Раду собственный законопроект №14023-1. Он предусматривает, что достаточно будет одной подписи – исполнителя услуг, если иное не определено договором.

Заметьте. Главное отличие между правительственным проектом и инициативой Даниила Гетманцева заключается в объеме применения. Правительство предлагает отменить обязательность актов для всех, а проект Гетманцева – только для бизнеса, без операций с бюджетными средствами. Кроме того, в проекте Гетманцева предусмотрено, что в договоре нужно указывать отсутствие акта.