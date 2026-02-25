Актов выполненных работ больше не будет: Рада приняла важное для бизнеса решение
- Верховная Рада отменила обязательность актов выполненных работ, упростив документооборот для бизнеса в Украине.
- Это решение позволяет украинским компаниям экономить до 20 миллиардов гривен в год и упростить работу с иностранными партнерами.
Верховная Рада отменила необходимость подписания актов выполненных работ для бизнеса. Тем самым украинским компаниям упростили документооборот и позволили сэкономить до 20 миллиардов гривен в год.
Что означает отмена обязательных АВР?
Теперь компании могут сами решать, нужны ли им акты выполненных работ, сообщили в Минэкономики.
Смотрите также Не только блэкауты и бронирования: бизнес назвал ТОП-проблем 2026 года
Если обе стороны не против, факт предоставления услуг можно подтвердить просто инвойсом, подписанным исполнителем. Такой счёт признаётся полноценным первичным документом для бухгалтерии и налогов.
В Минэкономики объясняют: идея в том, чтобы убрать лишнюю бумажную волокиту. Закон не отменяет первичные документы и не снимает контроль, а предоставляет бизнесу право выбора:
- акты выполненных работ становятся необязательными;
- стороны могут и в дальнейшем работать с актами, если считают это целесообразным;
- в случае договоренности между сторонами инвойс, подписанный исполнителем, может использоваться вместо АВР.
Фактически Украина движется к международной практике. В большинстве стран ЕС основным документом для подтверждения услуг является именно счет-фактура, а не отдельный акт.
Как новое решение поможет бизнесу?
Обязательные акты – это наследие старой постсоветской системы документооборота. В крупных компаниях в процесс могли быть вовлечены десятки людей, а оформление одного акта обходилось в среднем в 200 – 300 гривен. В итоге – около 4 тысяч гривен в месяц расходов только на "лишние" документы для одного предприятия.
По предварительным оценкам, отказ от обязательных актов может сэкономить бизнесу до 20 миллиардов гривен ежегодно.
Также новые правила упрощают работу с иностранными партнерами – документооборот становится более понятным и одинаковым как для внутреннего рынка, так и для экспорта услуг.
Какое еще нововведение ввели для бизнеса Украины?
Правительство ввело еЧек как цифровой аналог бумажного фискального чека для удобства. На первом этапе он уже доступен для клиентов ПриватБанк, ПУМБ, VST bank и monobank. Также его можно получить в "Авроре", "Фори" и др.
Система работает через автоматическое взаимодействие между кассовыми аппаратами, платежными терминалами, банками и государственными системами, обеспечивая электронный чек в банковском приложении.
Бизнес тратит около 600 миллионов в год только на бумагу для печати чеков, без учета обслуживания принтеров, расходных материалов и логистики. Поэтому нововведение поможет эти деньги сэкономить