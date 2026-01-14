Управляющая компания Google достигла стоимости в 4 триллиона долларов

Материнская компания Google Alphabet стала четвертой компанией, которая достигла отметки в 4 триллиона долларов. По темпам роста акций она перегнала даже Apple.

Как выросли акции Alphabet?

12 января рыночная оценка Alphabet ненадолго достигла 4 триллиона долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

В издании отметили, что именно сосредоточенность материнской компании Google на искусственном интеллекте развеяла сомнения относительно ее стратегии и вернула ее на передний план в гонке.

В целом на прошлой неделе Alphabet впервые с 2019 года превзошла Apple по рыночной капитализации, став второй по стоимости компанией в мире.

Эти вехи знаменуют собой разительную смену настроений инвесторов по Alphabet, акции которой выросли примерно на 65% в 2025 году, превзойдя конкурентов из элитной группы акций Уолл-стрит,

– пишут в издании.

Это смещение было обусловлено тем, что компания преодолела опасения относительно потери раннего преимущества в сфере искусственного интеллекта, превратив когда-то недооцененное облачное подразделение в главный двигатель роста и привлекая редкие технологические инвестиции от Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.

