Як зросли акції Alphabet?

12 січня ринкова оцінка Alphabet ненадовго досягла 4 трильйони доларів, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Новою президенткою Meta стала колишня чиновниця адміністрації Трампа

У виданні зазначили, що саме зосередженість материнської компанії Google на штучному інтелекті розвіяла сумніви щодо її стратегії та повернула її на передній план у перегонах.

Загалом минулого тижня Alphabet вперше з 2019 року перевершила Apple за ринковою капіталізацією, ставши другою за вартістю компанією у світі.

Ці віхи знаменують собою разючу зміну настроїв інвесторів щодо Alphabet, акції якої зросли приблизно на 65% у 2025 році, перевершивши конкурентів з елітної групи акцій Уолл-стріт,

– пишуть у виданні.

Цей зсув був зумовлений тим, що компанія подолала побоювання щодо втрати ранньої переваги у сфері штучного інтелекту, перетворивши колись недооцінений хмарний підрозділ на головний двигун зростання та залучивши рідкісні технологічні інвестиції від Berkshire Hathaway Воррена Баффета.

Новини про акції світових компаній