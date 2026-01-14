Как выросли акции Alphabet?
12 января рыночная оценка Alphabet ненадолго достигла 4 триллиона долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
В издании отметили, что именно сосредоточенность материнской компании Google на искусственном интеллекте развеяла сомнения относительно ее стратегии и вернула ее на передний план в гонке.
В целом на прошлой неделе Alphabet впервые с 2019 года превзошла Apple по рыночной капитализации, став второй по стоимости компанией в мире.
Эти вехи знаменуют собой разительную смену настроений инвесторов по Alphabet, акции которой выросли примерно на 65% в 2025 году, превзойдя конкурентов из элитной группы акций Уолл-стрит,
– пишут в издании.
Это смещение было обусловлено тем, что компания преодолела опасения относительно потери раннего преимущества в сфере искусственного интеллекта, превратив когда-то недооцененное облачное подразделение в главный двигатель роста и привлекая редкие технологические инвестиции от Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.
