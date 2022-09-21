Amazon на год отменяет комиссии для украинских предпринимателей

Несмотря на полномасштабную войну, украинский бизнес продолжает работать, поддерживая экономику нашего государства. Многие товары идут на экспорт в страны ЕС и Великобританию.

Несколько месяцев назад Минцифры вместе с Укрпочтой, агентством Disqover Agency и Startup Ukraine обратились к Amazon с просьбой облегчить условия для украинского бизнеса. В результате компания отменила реферальную комиссию для предпринимателей из Украины.

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Amazon не будет взимать комиссии с украинских предпринимателей

О решении Amazon сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на своей странице в фейсбуке. Чиновник уточнил, что компания не будет взимать реферальные комиссии из украинских торговцев в течение одного года, то есть полностью отменила комиссии для тех предпринимателей, которые продают свои товары в Европейский Союз и Великобританию.

Таким образом, украинские бизнесы смогут активнее масштабироваться на европейском и мировом рынках и находить там новых клиентов. Это, по словам Федорова, станет мощным толчком популяризации Украины и нашего бизнеса за рубежом, а новые условия для украинских предпринимателей – это очередная победа на экономическом фронте.

Спасибо компании за стойкую и последовательную поддержку Украины. Amazon вместе с Amazon Web Services предоставила нам мощности для хранения бекапрегистров, обеспечила поддержку более чем на 35 миллионов долларов и, в конце концов, заслуженно получила Премию Мира от президента Владимира Зеленского,

– добавил министр цифровой трансформации.

Напомним, что в конце августа компания Джеффа Безоса Amazon Web Services решила поддержать украинские стартапы – 20 команд получили по 25 тысяч долларов на использование облачной платформы компании, а 32 команды – по 10 тысяч долларов в качестве бонуса за участие в инициативе.