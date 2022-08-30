Остальные 32 украинских стартапа, также подавшие заявки, но не вошедшие в список победителей, получат по 10 тысяч долларов каждая, как бонус за участие в программе. Инициативу организовал международный венчурный фонд Flyer One Ventures с целью помочь "смелым украинским разработчикам преодолеть беспрецедентные проблемы, вызванные нынешней войной".

Читайте также Как выгодно торговать на P2P с помощью метода оплаты GEO Pay

Список победителей

При рассмотрении заявок от украинских стартапов и отборе победителей компания анализировала, отвечают ли они основным требованиям участия в инициативе, а именно:

  • основателями стартапа являются украинцы;
  • вся команда находится в безопасности в Украине или за ее пределами;
  • большая часть доходов стартапа генерируется за пределами Украины и Восточной Европы.

При этом те украинские стартапы, которые присутствуют в портфолио Flyer One Ventures, не могли участвовать в инициативе из-за конфликта интересов. Так, победителями и теми, кто получит по 25 тысяч долларов на использование облачной платформы от AWS, стали:

  • Loomy – разработчик фото- и видеоредактора, помогающий создавать медиаконтент с оригинальными шрифтами, анимацией и стикерами для Instagram, TikTok и других социальных сетей;
  • Noty.ai – разрабатывает инструмент для записи и расшифровки видеозвонков и событий в браузере, ПК и мобильных устройствах;
  • Zeely – разработчик приложения, помогающего малому и среднему бизнесу изменить каналы продаж и привлечь больше клиентов с помощью многоканальной маркетинговой стратегии;
  • Jiffsy – разрабатывает внешнюю платформу для электронной коммерции с рекомендациями ИИ для создания привлекательной витрины в несколько кликов, что обещает увеличить продажи на 20%;
  • PDFLiner – универсальный инструмент для работы с PDF-документами;
  • Akurateco – поставщик платежного программного обеспечения, предлагающий продавцам полностью фирменное и легко настраиваемое платежное ПО;
  • JayJay – онлайн-школа для асинхронного освоения цифровых профессий;
  • Phygit – разрабатывает смарт-этикетки для физических товаров;
  • Raters – сеть для любителей кино, где они могут просматривать, оценивать и обсуждать фильмы, позволяет клиентам B2B запускать кампании для узконаправленной аудитории;
  • EtalkGlobal – онлайн-платформа для изучения английского для детей и взрослых;
  • Party.Space – создает метавселенные, чтобы помочь дистанционным командам и брендам взаимодействовать со своими участниками с помощью встроенных инструментов;
  • BotsCrew – диалоговая платформа ИИ и служба разработки чатботов, помогающая автоматизировать рутинные разговоры;
  • SkillSetter – образовательная платформа, использующая симуляции для изучения цифровых профессий;
  • Finmap – инструмент управления денежными потоками, помогающий малому и среднему бизнесу в режиме реального времени отслеживать финансовые бизнес-процессы;
  • CornerRenovation – разрабатывает инструмент для ремонта квартир в многоэтажках, где можно выбрать новую кухню с помощью шаблонов;
  • Curify – первое сообщество клинических исследований, ориентированное на пациента;
  • AirLaw.pro – служба поддержки клиентов на базе ИИ, персонализированный, активный, бесплатный помощник, помогающий пассажирам авиарейсов;
  • Fuelfinance – разрабатывает облачный финансовый отдел для стартапов;
  • Organization GG – онлайн-платформа, объединяющая инфлюенсеров и бренды в маркетинговых кампаниях;
  • Kwambio – разработчик в области 3D-печати, создает уникальные продукты, используемые в различных отраслях, в том числе в медицине.