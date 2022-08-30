Остальные 32 украинских стартапа, также подавшие заявки, но не вошедшие в список победителей, получат по 10 тысяч долларов каждая, как бонус за участие в программе. Инициативу организовал международный венчурный фонд Flyer One Ventures с целью помочь "смелым украинским разработчикам преодолеть беспрецедентные проблемы, вызванные нынешней войной".

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Список победителей

При рассмотрении заявок от украинских стартапов и отборе победителей компания анализировала, отвечают ли они основным требованиям участия в инициативе, а именно:

основателями стартапа являются украинцы;

вся команда находится в безопасности в Украине или за ее пределами;

большая часть доходов стартапа генерируется за пределами Украины и Восточной Европы.

При этом те украинские стартапы, которые присутствуют в портфолио Flyer One Ventures, не могли участвовать в инициативе из-за конфликта интересов. Так, победителями и теми, кто получит по 25 тысяч долларов на использование облачной платформы от AWS, стали: