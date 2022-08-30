Остальные 32 украинских стартапа, также подавшие заявки, но не вошедшие в список победителей, получат по 10 тысяч долларов каждая, как бонус за участие в программе. Инициативу организовал международный венчурный фонд Flyer One Ventures с целью помочь "смелым украинским разработчикам преодолеть беспрецедентные проблемы, вызванные нынешней войной".
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Список победителей
При рассмотрении заявок от украинских стартапов и отборе победителей компания анализировала, отвечают ли они основным требованиям участия в инициативе, а именно:
- основателями стартапа являются украинцы;
- вся команда находится в безопасности в Украине или за ее пределами;
- большая часть доходов стартапа генерируется за пределами Украины и Восточной Европы.
При этом те украинские стартапы, которые присутствуют в портфолио Flyer One Ventures, не могли участвовать в инициативе из-за конфликта интересов. Так, победителями и теми, кто получит по 25 тысяч долларов на использование облачной платформы от AWS, стали:
- Loomy – разработчик фото- и видеоредактора, помогающий создавать медиаконтент с оригинальными шрифтами, анимацией и стикерами для Instagram, TikTok и других социальных сетей;
- Noty.ai – разрабатывает инструмент для записи и расшифровки видеозвонков и событий в браузере, ПК и мобильных устройствах;
- Zeely – разработчик приложения, помогающего малому и среднему бизнесу изменить каналы продаж и привлечь больше клиентов с помощью многоканальной маркетинговой стратегии;
- Jiffsy – разрабатывает внешнюю платформу для электронной коммерции с рекомендациями ИИ для создания привлекательной витрины в несколько кликов, что обещает увеличить продажи на 20%;
- PDFLiner – универсальный инструмент для работы с PDF-документами;
- Akurateco – поставщик платежного программного обеспечения, предлагающий продавцам полностью фирменное и легко настраиваемое платежное ПО;
- JayJay – онлайн-школа для асинхронного освоения цифровых профессий;
- Phygit – разрабатывает смарт-этикетки для физических товаров;
- Raters – сеть для любителей кино, где они могут просматривать, оценивать и обсуждать фильмы, позволяет клиентам B2B запускать кампании для узконаправленной аудитории;
- EtalkGlobal – онлайн-платформа для изучения английского для детей и взрослых;
- Party.Space – создает метавселенные, чтобы помочь дистанционным командам и брендам взаимодействовать со своими участниками с помощью встроенных инструментов;
- BotsCrew – диалоговая платформа ИИ и служба разработки чатботов, помогающая автоматизировать рутинные разговоры;
- SkillSetter – образовательная платформа, использующая симуляции для изучения цифровых профессий;
- Finmap – инструмент управления денежными потоками, помогающий малому и среднему бизнесу в режиме реального времени отслеживать финансовые бизнес-процессы;
- CornerRenovation – разрабатывает инструмент для ремонта квартир в многоэтажках, где можно выбрать новую кухню с помощью шаблонов;
- Curify – первое сообщество клинических исследований, ориентированное на пациента;
- AirLaw.pro – служба поддержки клиентов на базе ИИ, персонализированный, активный, бесплатный помощник, помогающий пассажирам авиарейсов;
- Fuelfinance – разрабатывает облачный финансовый отдел для стартапов;
- Organization GG – онлайн-платформа, объединяющая инфлюенсеров и бренды в маркетинговых кампаниях;
- Kwambio – разработчик в области 3D-печати, создает уникальные продукты, используемые в различных отраслях, в том числе в медицине.