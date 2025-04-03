Amazon и основатель OnlyFans официально уведомили власти США о намерении купить TikTok

С приближением крайнего срока для продажи TikTok количество потенциальных покупателей растет. К претендентам присоединились технологический гигант Amazon и консорциум, возглавляемый основателем OnlyFans Тимом Стокли.

Переговоры о покупке TikTok

TikTok должен найти нового владельца, который не имеет китайского происхождения,до 5 апреля, иначе платформу могут запретить в США, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Стартап Zoop, которым руководит Стокли, заключил соглашение с криптовалютным фондом для участия в поздних этапах переговоров о приобретении TikTok.

В то же время представитель правительства США подтвердил, что Amazon обратился с официальным письмом к вице-президенту Джей Ди Вэнсу и министру торговли Говарду Лютнику, что повлияло на рост акций компании примерно на 2%.

Amazon уже не первый год стремится создать собственную социальную платформу для привлечения молодой аудитории и расширения возможностей электронной коммерции.

Справочно. В 2014 году компания приобрела сервис прямых трансляций Twitch почти за 1 миллиард долларов, а еще раньше – платформу рецензий на книги Goodreads. Также она тестировала ленту коротких видео Inspire, однако проект закрыли в начале 2024 года.

Гонка за TikTok

Тем временем частная инвестиционная компания Blackstone рассматривает возможность объединения с некитайскими акционерами ByteDance во главе с Susquehanna International Group и General Atlantic для финансирования сделки с TikTok.

Свою заинтересованность в приобретении платформы проявила и венчурная компания Andreessen Horowitz, которая ведет переговоры по привлечению внешнего капитала для выкупа китайских инвесторов TikTok в партнерстве с Oracle.