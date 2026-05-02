АМКУ обратился к мобильным операторам: что попросили изменить в тарифах

Антимонопольный комитет обратился с рекомендацией к ЧАО "ВФ Украина", ООО "Лайфселл" и ЧАО "Киевстар". Просьба касается неточной информации о мобильном интернете в тарифах Vodafone, Киевстар и Lifecell.

На что обратил внимание АМКУ относительно мобильных тарифов?

Дело в том, что операторы мобильной связи используют утверждение "безлим", "безлимитный интернет" и аналогичные формулировки относительно своих тарифных пакетов, о чем сообщил Антимонопольный комитет.

Но было обнаружено, что после использования фиксированного объема интернет-трафика существенно "падает" скорость мобильного интернета. Она снижается до уровня, который может затруднять или даже ограничивать полноценное пользование онлайн-сервисами.

Комитет установил, что информация о таких ограничениях предоставляется. Но размещается способом, который затрудняет ее восприятие:

мелким шрифтом;

только в справочных материалах;

через дополнительные гиперссылки и тому подобное.

Таким образом, информация об ограничении скорости мобильного интернета после того, который был использован фиксированный объем интернет-трафика не доводится до потребителя в четкий, доступный и понятный способ,

– говорится в сообщении.

Но такая информация должна предоставляться еще на этапе принятия решения об активации определенного тарифа. То есть потребитель будет рассчитывать на отсутствие каких-либо ограничений.

Комитет также установил, что у мобильных операторов есть тарифные планы без ограничений. Но они являются более дорогими.

Антимонопольный комитет отметил важность надлежащего информирования. Учитывая установленные обстоятельства, АМКУ установил, что действия операторов содержат признаки нарушения.

Операторам рекомендовали информировать потребителей о безлимитном мобильном интернете способом, который не допускает введения в заблуждение относительно ограничений скорости мобильного интернета.

Обратите внимание! Такие рекомендации подлежат обязательному рассмотрению в срок 30 дней со дня их получения.

Напомним, что в Украине активно обсуждали объединение башенной инфраструктуры с Vodafone и Киевстар. Об этом писали в "РБК-Украина".

Президент Киевстара Александр Комаров сообщил, что заявление о "монополии" воспринимает как сугубо манипулятивные. Он пояснил, что объединение башенной инфраструктуры позволяет сделать сеть более устойчивой, расширить покрытие и увеличить эффективность.

В то же время подобные сделки являются обычной практикой. Подобные модели уже работают в Великобритании, Германии, Швеции и т.д.

Эксперт Анатолий Амелин заявлял, что мобильный интернет и связь в Украине значительно лучше, чем в Европе или Соединенных Штатах. Он сообщил, что в Берлине "ловил 4G с перебоями". А в Вашингтоне ему пришлось столкнуться с медленной скоростью интернета.

CEO компании Vodafone Ольга Устинова сообщила, что не считает мобильные тарифы дорогими. В частности стоимость пакета за 400 гривен она сравнила с 3 – 4 чашками кофе в столице. Она также отметила, что украинцы получают большое количество услуг за такую цену.

В то же время стоимость тарифов Киевстара в ближайшее время поднимать не планируют. Однако оператор не застрахован от внешних факторов. Например, в феврале текущего года существенно выросли расходы на электроэнергию.