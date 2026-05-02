На що звернув увагу АМКУ щодо мобільних тарифів?

Річ у тім, що оператори мобільного зв’язку використовують твердження "безлім", "безлімітний інтернет" та аналогічні формулювання щодо своїх тарифних пакетів, про що повідомив Антимонопольний комітет.

Але було виявлено, що після використання фіксованого обсягу інтернет-трафіку суттєво "падає" швидкість мобільного інтернету. Вона знижується до рівня, який може ускладнювати або навіть обмежувати повноцінне користування онлайн-сервісами.

Комітет встановив, що інформація про такі обмеження надається. Але розміщується у спосіб, який ускладнює її сприйняття:

дрібним шрифтом;

лише у довідкових матеріалах;

через додаткові гіперпосилання тощо.

Таким чином, інформація щодо обмеження швидкості мобільного інтернету після того, який був використаний фіксований обсяг інтернет-трафіку не доводиться до споживача у чіткий, доступний та зрозумілий спосіб,

– йдеться у повідомленні.

Але така інформація має надаватися ще на етапі прийняття рішення щодо активації певного тарифу. Тобто споживач буде розраховувати на відсутність будь-яких обмежень.

Комітет також встановив, що у мобільних операторів є тарифні плани без обмежень. Але вони є дорожчими.

Антимонопольний комітет наголосив на важливості належного інформування. З огляду на встановлені обставини, АМКУ встановив, що дії операторів містять ознаки порушення.

Операторам рекомендували інформувати споживачів про безлімітний мобільний інтернет у спосіб, який не допускає введення в оману щодо обмежень швидкості мобільного інтернету.

Зверніть увагу! Такі рекомендації підлягають обов’язковому розгляду у строк 30 днів з дня їх отримання.

Нагадаємо, що в Україні активно обговорювали об'єднання вежової інфраструктури з Vodafone та Київстар. Про це писали у "РБК-Україна".

Президент Київстару Олександр Комаров повідомив, що заяву про "монополію" сприймає як суто маніпулятивні. Він пояснив, що об’єднання вежової інфраструктури дозволяє зробити мережу більш стійкою, розширити покриття та збільшити ефективність.

Водночас подібні угоди є звичайною практикою. Подібні моделі вже працюють у Великій Британії, Німеччині, Швеції тощо.

Експерт Анатолій Амелін заявляв, що мобільний інтернет та зв'язок в Україні значно кращий, ніж у Європі або Сполучених Штатах. Він повідомив, що у Берліні "ловив 4G з перебоями". А у Вашингтоні його довелося зіткнутися з повільною швидкістю інтернету.

CEO компанії Vodafone Ольга Устинова повідомила, що не вважає мобільні тарифи дорогими. Зокрема вартість пакета за 400 гривень вона порівняла з 3 – 4 чашками кави у столиці. Вона також наголосила, що українці отримують велику кількість послуг за таку ціну.

Водночас вартість тарифів Київстару найближчим часом підіймати не планують. Однак оператор не застрахований від зовнішніх факторів. Наприклад, у лютому поточного року суттєво зросли витрати на електроенергію.