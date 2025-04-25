Все iPhone для США будут собирать в Индии - Apple меняет стратегию
- Apple планирует перенести сборку всех iPhone для США в Индию до конца 2026 года, чтобы уменьшить зависимость от Китая.
- Этот шаг является ответом на торговые напряжения между США и Китаем и предусматривает расширение производства в Индии с партнерами, такими как Foxconn и Tata Electronics.
Apple планирует перенести сборку всех iPhone, предназначенных для американского рынка, в Индию до конца 2026 года. Этот шаг направлен на уменьшение зависимости от китайского производства.
Напряжение между Китаем и США
Это стратегическое решение также является ответом на растущие торговые напряжения между США и Китаем, включая высокие пошлины на китайские товары, передает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.
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Сейчас большинство iPhone собирается в Китае, но Apple уже расширяет производство в Индии с участием партнеров, таких как Foxconn и Tata Electronics.
"Для достижения поставленной цели компания планирует удвоить объемы производства в Индии, что позволит собрать около 60 миллионов устройств для американского рынка", – говорится в статье.
Индия получит только преимущества
Этот переход также будет способствовать созданию новых рабочих мест в Индии и укреплению ее позиций как ключевого производственного хаба для Apple.
Заметим, что с марта из Индии в США отправилось не менее 6 грузовых рейсов по 100 тонн каждый. Речь идет примерно о 1,5 миллионах смартфонов. Чтобы ускорить таможенное оформление, Apple даже договорилась с индийскими властями о создании "зеленого коридора".