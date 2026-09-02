Нарушили закон: Россия наложила на Apple штраф в миллион

Компания Apple получила очередной штраф в России. Московский суд признал ее виновной в нарушении российского законодательства, связанном с неудалением запрещенного в России контента.

Почему московский суд оштрафовал Apple

Таганский суд Москвы назначил Apple штраф в размере 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщает российское СМИ "Интерфакс".

Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Речь идет о неудалении информации или интернет-страницы в случае, если обязанность удалить такой контент предусмотрена законодательством России.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Представители Apple заявили, что в ходе заседания могут быть разглашены конфиденциальные данные, связанные с работой сервисов компании, а также другие закрытые сведения.

Это не первый случай, когда российские суды штрафуют Apple. Компанию уже неоднократно привлекали к ответственности за различные правонарушения, в частности за неудаление информации, которую российские власти считают запрещенной.

Что еще штрафовали в России

В течение последних лет к ответственности в России неоднократно привлекали крупнейшие международные и популярные интернет-сервисы. Среди них:

Google;

Apple;

Telegram;

Facebook;

Twitter;

TikTok;

фонд Wikimedia.

Российские суды обвиняли эти компании, в частности, в отказе удалить контент, который российское законодательство признает запрещенным.

Так, Россия наложила на Google штраф в размере 1 квинтиллиона долларов. Штраф был наложен за невыполнение требований о восстановлении заблокированных на YouTube аккаунтов российских пропагандистских каналов.

Окончательная сумма в 91,5 квинтиллиона рублей (около 1,2 квинтиллиона долларов) была определена весной 2025 года. Для сравнения: мировой ВВП оценивается примерно в 100 триллионов долларов, поэтому сумма иска превышает его в миллион раз.