Чому суд Москви оштрафував Apple

Таганський суд Москви призначив Apple штраф у розмірі 3,5 мільйони рублів. Про це повідомляє росЗМІ "Інтерфакс".

Компанію визнали винною у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Йдеться про невидалення інформації або інтернет-сторінки у випадку, якщо обов'язок видалити такий контент передбачений законодавством Росії.

Судовий процес відбувся у закритому режимі. Представники Apple заявили, що під час засідання можуть бути розголошені конфіденційні дані, пов'язані з роботою сервісів компанії, а також інші закриті відомості.

Це не перший випадок, коли російські суди штрафують Apple. Компанію вже неодноразово притягували до відповідальності за різні правопорушення, зокрема через невидалення інформації, яку російська влада вважає забороненою.

Які ще компанії штрафували в Росії

Протягом останніх років до відповідальності в Росії неодноразово притягували найбільші міжнародні та популярні інтернет-сервіси. Серед них:

Google;

Apple;

Telegram;

Facebook;

Twitter;

TikTok;

фонд Wikimedia.

Російські суди звинувачували ці компанії, зокрема, у невидаленні контенту, який російське законодавство визнає забороненим.

Так, Росія виставила Google штраф на 1 квінтильйон доларів. Штраф був накладений через невиконання вимог відновити заблоковані на YouTube акаунти російських пропагандистських каналів.

Остаточну суму в 91,5 квінтильйон рублів (близько 1,2 квінтильйона доларів) визначили навесні 2025 року. Для порівняння, світовий ВВП оцінюється приблизно у 100 трильйонів доларів, тому сума позову перевищує її у мільйон разів.



