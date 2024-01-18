Apple наконец обогнал Samsung: какая доля глобального рынка теперь принадлежит "яблоку"

Более 10 лет компания Samsung была лидером по продажам смартфонов. Впрочем, после долгой борьбы Apple удалось немного обогнать конкурента.

Новый лидер на рынке смартфонов

По итогам 2023 года компания Apple стала лидером на рынке продаж смартфонов. Это впервые за 12 лет "яблоку" удалось обогнать крупнейшего конкурента в этом направлении – компанию Samsung.

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Apple благодаря росту продаж iPhone удалось занять 20,1% глобального рынка. Зато доля Samsung уменьшилась и теперь составляет 19,4%.

В пятерку наиболее популярных смартфонов также вошли китайские бренды Xiaomi, Oppo и Transsion.

Так выглядел глобальный рынок смартфонов в 2023 году / графика Reuters

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Общий рынок составил 1,17 миллиарда смартфонов. Это на 3,2% меньше, чем в 2022 году и минимальный показатель за последнее десятилетие.

Продажи Samsung упали на 13,6%, а спрос на iPhone прыгнул на 3,7%. Как говорят аналитики, корейская компания бросила усилия на средний и высокий класс, из-за чего потеряла большую часть низкоценового класса.