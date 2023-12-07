Первая круглая дата: Apple может стать самой дорогой компанией в мире пятый год подряд

По итогам 2023 года, техногигант Apple может в очередной раз стать самой дорогой компанией в мире. За год капитализация организации возобновилась до 3 триллионов долларов.

Apple снова лидирует

Apple может в пятый раз занять первое место в рейтинге самых дорогих компаний мира. Впервые капитализация разработчика iPhone достигла отметки в 3 триллиона долларов в июне 2022 года и еще раз в январе. Однако именно в июле 2023 года акции компании достигли самой высокой стоимости.

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Компании удается держать свое первое место, несмотря на уменьшение доходов в этом году. Хотя ее акции выросли на 54%.

Суммируя этот финансовый год, Apple сообщила, что ее общий доход снизился на 3% по сравнению с прошлым годом – до 383,29 миллиарда долларов. Еще в ноябре техгигант сообщил, что не ожидает роста своих доходов в течение 2023 года.

Alaska Air Group покупает Hawaiian Holdings

Недавно представители Alaska Air Group сообщили, что компания приобретет Hawaiian Holdings Inc. за 1,9 миллиарда долларов, включая долги.

Это место, куда люди хотят приезжать, чтобы провести время, отпуск, свадьбу и юбилеи. Мы верим, что это то, что останется популярным на долгие годы,

– сказал в интервью генеральный директор Alaska Air, Бен Миникуччи.

Объединение с Hawaiian даст Alaska Air контроль над более чем 50% рынка полетов на Гавайские острова. Следовательно, компания готова заплатить 18 долларов за акцию Hawaiian наличными.